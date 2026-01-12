Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

Водачката в световната ранглиста по тенис при жените Арина Сабаленка ще започне участието си в Откритото първенство на Австралия като фаворитка, но за първи път от 2023-а няма да защитава титлата си в надпреварата.

Серията от 20 поредни победи в Мелбърн на двукратната шампионка беше прекъсната, когато Мадисън Кийс я победи на финала в миналогодишното издание. Така тенисистката от Беларус пропусна шанса да спечели три поредни титли в Австралия - нещо, което за последно е правила Мартина Хингис между 1997-а и 1999-а.

„Честно казано няма разлика. Всеки път, независимо в кой турнир е и дали защитавам титлата си, или съм загубила в първия кръг предходната година, целта ми винаги е същата - да играя най-добрия си тенис и да подобрявам представянето си“, каза Арина Сабаленка в интервю, цитирана от агенция Ройтерс.

„Такава ми е нагласата. Винаги просто се фокусирам върху себе си, на това да развивам играта си и да съм на 100% там. Това ми е целта и фокусът ми всеки път“, добави четирикратната шампионка от Големия шлем.

Сервисът на Сабаленка я спря по пътя към първи триумф в Австралия още преди четири години, но в последните години тя го подобри и той се превърна в нейно ключово оръжие. Тя спечели четири трофея през миналия сезон и достигна до девет финала, затвърждавайки първото си място в света при жените.

27-годишната тенисистка цели да достигне седми пореден финал на твърди кортове в турнири от Големия шлем, с което би изравнила рекорда на Мартина Хингис и Щефи Граф.

„Винаги съм супер мотивирана, когато идвам в Австралия. Обичам да играя тук и искам да остана тук възможно най-дълго. Разбира се, спомняйки си миналогодишния финал, искам да се справя малко по-добре този път“, коментира Сабаленка.

През миналата седмица тя спечели първия турнир за сезона в Бризбейн.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари.