Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

  • 12 яну 2026 | 12:11
  • 206
  • 0
Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

Водачката в световната ранглиста по тенис при жените Арина Сабаленка ще започне участието си в Откритото първенство на Австралия като фаворитка, но за първи път от 2023-а няма да защитава титлата си в надпреварата.

Серията от 20 поредни победи в Мелбърн на двукратната шампионка беше прекъсната, когато Мадисън Кийс я победи на финала в миналогодишното издание. Така тенисистката от Беларус пропусна шанса да спечели три поредни титли в Австралия - нещо, което за последно е правила Мартина Хингис между 1997-а и 1999-а.

„Честно казано няма разлика. Всеки път, независимо в кой турнир е и дали защитавам титлата си, или съм загубила в първия кръг предходната година, целта ми винаги е същата - да играя най-добрия си тенис и да подобрявам представянето си“, каза Арина Сабаленка в интервю, цитирана от агенция Ройтерс.

„Такава ми е нагласата. Винаги просто се фокусирам върху себе си, на това да развивам играта си и да съм на 100% там. Това ми е целта и фокусът ми всеки път“, добави четирикратната шампионка от Големия шлем.

Сервисът на Сабаленка я спря по пътя към първи триумф в Австралия още преди четири години, но в последните години тя го подобри и той се превърна в нейно ключово оръжие. Тя спечели четири трофея през миналия сезон и достигна до девет финала, затвърждавайки първото си място в света при жените.

27-годишната тенисистка цели да достигне седми пореден финал на твърди кортове в турнири от Големия шлем, с което би изравнила рекорда на Мартина Хингис и Щефи Граф.

„Винаги съм супер мотивирана, когато идвам в Австралия. Обичам да играя тук и искам да остана тук възможно най-дълго. Разбира се, спомняйки си миналогодишния финал, искам да се справя малко по-добре този път“, коментира Сабаленка.

През миналата седмица тя спечели първия турнир за сезона в Бризбейн.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари.

Следвай ни:

Още от Тенис

Полша надделя над Швейцария и спечели турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“

Полша надделя над Швейцария и спечели турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“

  • 11 яну 2026 | 15:47
  • 1072
  • 0
Томова срещу американка на Australian Open в първите часове на новата седмица

Томова срещу американка на Australian Open в първите часове на новата седмица

  • 11 яну 2026 | 14:16
  • 1088
  • 0
Руснак спря Иван Иванов на финала в Манакор

Руснак спря Иван Иванов на финала в Манакор

  • 11 яну 2026 | 13:50
  • 2876
  • 4
Медведев грабна трофея в Бризбън

Медведев грабна трофея в Бризбън

  • 11 яну 2026 | 12:56
  • 2677
  • 2
Лидия Енчева загуби спора за титлата на турнир в Египет

Лидия Енчева загуби спора за титлата на турнир в Египет

  • 11 яну 2026 | 12:25
  • 661
  • 0
Александър Бублик стана шампион на турнира в Хонконг

Александър Бублик стана шампион на турнира в Хонконг

  • 11 яну 2026 | 12:17
  • 1027
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 17244
  • 9
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 11322
  • 18
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 4849
  • 3
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 78913
  • 1007
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 5740
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 5362
  • 0