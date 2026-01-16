Популярни
Исак Хаджар иска поне една победа през новия сезон

  • 16 яну 2026 | 12:13
  • 278
  • 0

Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар иска да спечели поне едно състезание през предстоящия сезон 2026 във Формула 1. Това стана ясно на представянето на цветовите схеми на двата тима на Ред Бул, като 21-годишният французин записа впечатляващ дебютен сезон с Рейсинг Булс и за 2026 получи мястото на Юки Цунода като съотборник на Макс Верстапен.

„За мен това е нереално – обясни на презентацията в Детройт Хаджар, цитиран от агенция Ройтерс. – Винаги съм мечтал да се състезавам за този отбор, още от дете, когато гледах състезанията по телевизията. Гледах как Себастиан Фетел спечели всичките си титли и сега най-после и аз съм в голям отбор.“

Отборите на Ред Бул показаха цветовете си за новия сезон в Детройт
Отборите на Ред Бул показаха цветовете си за новия сезон в Детройт

От края на сезон 2024 до началото на предстоящата кампания Хаджар ще е четвъртият различен съотборник на Верстапен във Формула 1. На финала на 2024 Ред Бул се раздели със Серхио Перес, миналата година за тима караха Лиам Лоусън и Цунода, а сега е ред на Хаджар.

„Аз съм част от семейството на Ред Бул още от дете, така че това не е нещо напълно ново за мен – допълни французинът. – В новия ми тим има хора, които познавам, започнах рано подготовката ми за сезона, за да съм сигурен, че ще се адаптирам и ще съм изцяло в ритъм. Целта ми за 2026? Поне една победа, това ще е добре.“

Форд и Кадилак се скараха още преди началото на сезона
Форд и Кадилак се скараха още преди началото на сезона
