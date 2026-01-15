Мишлен ограничава избора на гуми в MotoGP през 2026 година

Официалният доставчик на гуми в MotoGP Мишлен изненадващо обяви доста голяма промяна в начина, по който ще снабдява пилотите с гуми за всеки един уикенд.

Промяната е свързана с предните гуми, от които до момента състезателите получаваха три отделни модела за всеки уикенд – мека, средно твърда и твърда смес. През 2026 година обаче Мишлен ще доставя само два вида от предните си гуми за всеки уикенд, както е и със задната от 2023 година насам.

Michelin simplifies front tire allocation for the 2026 @MotoGP season:



From 2026, at the majority of Grands Prix:

• 2 front tire specifications (vs. 3 in 2025)

• 7 tires per specification (vs. 5 in 2025)#MichelinMotoGP #MotoGP pic.twitter.com/tx62WlTKc7 — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) January 15, 2026

Общият брой предни гуми, с които един пилот ще разполага на уикенд, също ще бъде намален от 15 на 14. Досега пилотите разполагаха с по пет гуми от всеки един тип, а сега ще имат по седем бройки от всеки модел.

Не е ясно какви са мотивите зад това решение на Мишлен, но то вероятно е свързано със спринтовия формат, който чувствително ограничава времето за подготовка. С намаляването на моделите гуми пилотите ще могат по-бързо да се ориентират коя смес е по-подходяща за съответния уикенд, за да се фокусират върху намирането на оптималните настройки на своите мотори.

Защо Мишлен се отказа от MotoGP

Предстоящият сезон 2026 ще бъде последният, в който Мишлен ще доставя гуми в MotoGP преди френската компания да бъде сменена от Пирели. Италианците вече започнаха да разработват своите продукти за кралския клас, чиито тестове ще продължат и в хода на 2026 година.

Снимки: Gettyimages