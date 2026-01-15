Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мишлен ограничава избора на гуми в MotoGP през 2026 година

Мишлен ограничава избора на гуми в MotoGP през 2026 година

  • 15 яну 2026 | 17:52
  • 664
  • 0
Мишлен ограничава избора на гуми в MotoGP през 2026 година

Официалният доставчик на гуми в MotoGP Мишлен изненадващо обяви доста голяма промяна в начина, по който ще снабдява пилотите с гуми за всеки един уикенд.

Промяната е свързана с предните гуми, от които до момента състезателите получаваха три отделни модела за всеки уикенд – мека, средно твърда и твърда смес. През 2026 година обаче Мишлен ще доставя само два вида от предните си гуми за всеки уикенд, както е и със задната от 2023 година насам.

Общият брой предни гуми, с които един пилот ще разполага на уикенд, също ще бъде намален от 15 на 14. Досега пилотите разполагаха с по пет гуми от всеки един тип, а сега ще имат по седем бройки от всеки модел.

Не е ясно какви са мотивите зад това решение на Мишлен, но то вероятно е свързано със спринтовия формат, който чувствително ограничава времето за подготовка. С намаляването на моделите гуми пилотите ще могат по-бързо да се ориентират коя смес е по-подходяща за съответния уикенд, за да се фокусират върху намирането на оптималните настройки на своите мотори.

Защо Мишлен се отказа от MotoGP
Защо Мишлен се отказа от MotoGP

Предстоящият сезон 2026 ще бъде последният, в който Мишлен ще доставя гуми в MotoGP преди френската компания да бъде сменена от Пирели. Италианците вече започнаха да разработват своите продукти за кралския клас, чиито тестове ще продължат и в хода на 2026 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която му коства титлата през 2025 година

Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която му коства титлата през 2025 година

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 970
  • 0
Хюндай представи обновения си автомобил за WRC

Хюндай представи обновения си автомобил за WRC

  • 15 яну 2026 | 13:19
  • 1334
  • 0
Хюлкенберг не съжалява за пропуснатия шанс да партнира на Верстапен в Ред Бул

Хюлкенберг не съжалява за пропуснатия шанс да партнира на Верстапен в Ред Бул

  • 14 яну 2026 | 18:06
  • 3821
  • 2
Верстапен с мрачна прогноза за теста в Барселона

Верстапен с мрачна прогноза за теста в Барселона

  • 14 яну 2026 | 17:30
  • 6970
  • 3
Хамилтън ли ще е ключът на пазара на пилотите за сезон 2027 във Формула 1?

Хамилтън ли ще е ключът на пазара на пилотите за сезон 2027 във Формула 1?

  • 14 яну 2026 | 17:16
  • 6409
  • 4
Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

Историческа победа за Серадори в 10-я етап на "Дакар", Ал-Атия си върна лидерството

  • 14 яну 2026 | 15:30
  • 1045
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 7288
  • 16
Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 16588
  • 88
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 30506
  • 55
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 11526
  • 12
Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

  • 15 яну 2026 | 18:00
  • 1711
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 18604
  • 17