  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. ФИФА вдигна наказанието на още един отбор от efbet Лига

  • 13 яну 2026 | 17:52
  • 2158
  • 0

Ботев (Враца) вече няма наказание за регистрация на нови футболисти от страна на ФИФА. Тимът от efbet Лига имаше санкция от 1 декември, която бе не позволяваше да се взимат нови играчи в продължение на три трансферни прозореца заради финансови задължения към бивши играчи на клуба или агенти.

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)
Очакванията бяха обаче, че Враца ще се издължи навреме за отварянето на зимния период за нови играчи, след като вече анонсира нови футболисти. Така се и случи и днес следобед наказанието бе вдигнато. По-рано през месеца същото направиха и Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна), които имаха забрани.

Банато измислил как да плати на ФИФА, но това притеснява служителите на Берое
Не така обаче стои ситуацията с Берое, който има цели четири забрани, които трябва да изчистват, ако искат да картотекират нови футболисти. Трансферният прозорец в България отваря на 20 януари.

