Защитник преподписа с Ботев (Враца)

Защитникът на Ботев (Враца) Мартин Ачков продължи своя договор с клуба до 2028 г. Той пристигна под Околчица преди две години, като за този период записа 53 мача със зеления екип.

"Един от стълбовете в нашия състав, Мартин Ачков, продължи своя договор с Ботев до 2028 година!

Със своята непримиримост и раздаване на терена, Мартин се превърна в пример за професионализъм и в любимец на публиката. Радваме се, че заедно ще продължим да пишем „зелената“ история и през следващите години.

Пожелаваме му още много мачове без контузии и незабравими победи със зелената фланелка!

С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.