  Болоня обърна Верона в зрелищен мач и най-после се върна към победите

Болоня обърна Верона в зрелищен мач и най-после се върна към победите

  • 15 яну 2026 | 21:30
  • 260
  • 0

Отборът на Болоня записа успех с 3:2 при визитата си на Верона в отложен двубой от 16-ия кръг на Серия "А". Така “рособлу” прекъснаха негативната си поредица от седем шампионатни срещи без победа.

Мачът започна обещаващо за домакините, които поведоха в резултата в 13-ата минута. Тогава те организираха контраатака, в чийто край Гифт Орбан се разписа от голямо разстояние след асистенция на Антоан Бернеде. “Рособлу” обаче бързо преобърнаха развоя на срещата в своя полза. В 21-вата минута Рикардо Орсолини получи топката от Ремо Фройлер при късо изпълнение на статично положение и изравни с чудесен далечен шут. Пълният обрат стана факт осем минути по-късно, когато Йенс Одгор се разписа с шут от границата на наказателното поле след подаване на Бенхамин Домингес. В 43-тата минута преднината на гостите се увеличи, тъй като Сантиаго Кастро получи топката на подобна позиция след пас на Томазо Побега и с хубаво воле я прати в мрежата с помощта на напречната греда. След почивката обаче падна само едно попадение, и то автогол. То дойде в 71-вата минута, когато Фройлер се опита да пресече пас на Орбан, но прати топката в собствената си мрежа. В крайна сметка, съставът на Винченцо Италиано, успя да задържи преднината си и така да се върне на победния път.

Така Болоня събра 30 точки в актива си и се изкачи на осмото място в класирането, където Верона е на дъното с едва 13 пункта, след като има четири загуби и едно реми в последните си пет мача.

