Наполи допусна грешка, но се размина с провал

Наполи се размина с шокираща домакинска загуба от намиращия се в зоната на изпадащите Верона. Тимът на Антонио Конте губеше с два гола на почивката, но успя да стигне до крайното 2:2.

Наполи имаше предимство в началото. Елмас бе изведен зад защитата и стреля от малък ъгъл, но Монтипо се справи. В 16-ата минута отлична атака на гостите завърши с гол. Мартин Фрезе откри резултата след удар с пета, възползвайки се от подаване на Ниасе. Верона продължи да играе смело и стигна до второ попадение. Съдията отсъди дузпа за игра с ръка на Бонджорно в наказателното поле, а Гифт Орбан я реализира.

Домакините доминираха в следващия период, но не успяха да отговорят до почивката. Расмус Хойлунд направи един пропуск. Нападателят стреля неточно с глава след отлично центриране на Ди Лоренцо. Малко преди почивкита датчанинът бе изведен отдясно и намери Мактоминей на прекрасна позиция, но бранител успя да блокира удара му.

След почивката тимът на Конте заигра по-агресивно. Първата възможност дойде след хубав удар на Ноа Ланг, който бе отразен след отлична изява на Монтипо. При последвалия ъглов удар обаче вратарят излезе неразчетено и Мактоминей с глава насочи топката към мрежата. През второто полувреме играта бе открита и положения имаше и пред двете врати.

В 72-ата минута попадение на Хойлунд бе отменено поради игра с ръка на нападателя. Малко по-късно и Рахмани прати топката в мрежата, но и този гол не бе признат, този път поради засада. Все пак Наполи стигна до изравняване осем минути преди края на редовното време. Ди Лоренцо се разписа с техничен удар, след като се възползва от подаване на резервата Марианучи. До края домакините натиснаха, но не успяха да стигнат до ново попадение.

