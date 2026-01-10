Гол в 94-тата минута запази непобедимия домакински статут на Комо, лошата серия на Болоня продължи

Комо бе на крачка от това да допусне първо домакинско поражение от началото на сезона, след като губеше от Болоня до 94-тата минута, но в крайна сметка се добра до равенство - 1:1. Николо Камбиаги откри резултата в 49-ата минута, а в 61-вата остави отбора си с човек по-малко, след като получи червен картон. Гостите не успяха да запазят преднината си, след като в четвъртата минута на добавеното време Мартин Батурина изравни със страхотно изпълнение. Така Болоня записа седми пореден мач без победа в първенството.
Още в първите секунди гостите имаха голяма възможност, но Бюте се намеси блестящо и изби удар на Камбиаги, насочен към ъгъла. В 23-тата минута и домакините бяха близо до това да открият резултата. Нико Пас видя, че Равалия е излязъл малко по-напред и опита да го изненада, но стражът на гостите се справи със ситуацията. В добавеното време на първата част Да Куня се освободи добре и пусна към Дувикас, който трябваше само да засече отблизо, но в последния момент Фройлер се хвърли на шпагат и изчисти в ъглов удар.
В началото на втората част Хесус Родригес направи добър рейд между трима и стреля, но встрани.
В 49-ата минута Болоня нанесе своя удар. Кастро отне от Войвода и пусна към Камбиаги, който се освободи от един бранител, след което стреля през краката на Кемпф и топката мина под плонжа Бюте - 0:1.
В 60-ата минута обаче именно Камбиаги остави отбора си с човек по-малко, след като след намесата на ВАР получи червен картон заради удар с лакът в лицето на Де Бремпт.
Четири минути след това Комо получи дузпа за леко задържане на Витик срещу Дувикас. ВАР обаче отново се намеси и привика главния рефер да прегледа ситуацията отново, след което той отмени наказателния удар.
В 68-ата минута Комо отново нямаше късмет, след като изстреля на Нико Пас срещна гредата. Домакините все пак се спасиха от поражение в 94-тата минута, когато резервата Мартин Батурина се освободи от двама бранители и със страхотен удар в далечния ъгъл изравни резултата.
