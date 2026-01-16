Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

  • 16 яну 2026 | 05:18
  • 114
  • 0
Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

Звездата на италианските ски Федерика Бриньоне не се предава и работи усилено за завръщането си след тежка контузия. Нейната основна цел е участие на домашните Зимни олимпийски игри, които ще се проведат в Милано и Кортина д'Ампецо. Сега изглежда, че е на прав път.

„Моята мечта е да бъда там“, заяви 35-годишната скиорка преди началото на Световната купа. След неприятното падане през април 2025 г. във Вал ди Фаса, при което получи множество фрактури на пищялната и малката пищялна кост, както и скъса кръстна връзка, тя осъзнава, че това ще бъде голямо предизвикателство. „Ще се опитам. Наистина работя усилено по въпроса“, добави Бриньоне.

Нейният брат и същевременно треньор е много оптимистичен в това отношение. „В момента сме сигурни, че Федерика ще участва на Олимпийските игри“, заяви Давиде Бриньоне пред вестник Gazzetta dello Sport. Той обаче добави, че състоянието ѝ ще продължи да се оценява ежедневно.

Въпросът остава дали носителката на Големия глобус ще се появи в състезания от Световната купа преди Олимпиадата. Джанлука Рулфи, технически директор на италианския женски ски отбор, планира на 24 и 25 януари 2026 г. да тества пистата в Кортина със специалистките по скоростни дисциплини, включително Федерика Бриньоне.

Федерика Бриньоне вече се качва на ски
Потенциална дилема за италианската скиорка могат да бъдат нейните защитени точки в Световната купа. Ако участва в състезания преди Олимпиадата, тя ще ги загуби за следващия сезон. Според Рулфи решението може да бъде, ако първо стартира като предсъстезателка в няколко спускания, което би ѝ позволило да тества формата си без излишен натиск.

Давиде Бриньоне вижда както плюсове, така и минуси в преждевременното завръщане на сестра си. Ако се върне в Световната купа едва през следващия сезон, тя ще има шанс да си възвърне позициите в топ 3 в дисциплини като гигантски слалом, супер-Г и спускане.

„Ако обаче почувства неустоимо желание да се състезава, няма да е проблем временно да започне със стартов номер 30. Вон и Шифрин го направиха наскоро и в рамките на няколко състезания отново се върнаха в елитната група“, отбеляза нейният треньор.

Бриньоне ще може да кара на Игрите в Милано-Кортина
Двукратната победителка в общото класиране на Световната купа същевременно възприема Олимпийските игри като важен етап в кариерата си. „Не искам да приключа кариерата си с такава контузия“, заяви звездната скиорка.

„Когато дойде моментът, Федерика ще трябва да може да преодолее болката, ако наистина иска да постигне нещо на игрите“, добави нейният брат Давиде, според когото важна ще бъде не само физическата, но и психическата готовност.

Снимки: Gettyimages

