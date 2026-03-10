Популярни
Германски биатлонист се завръща след контузия

  • 10 март 2026 | 18:51
Германският биатлонист Юстус Стрелов се завръща след фрактура на пръста в отбора за предпоследното състезание от Световната купа тази седмица в Естония, предаде ДПА.

Германската ски федерация съобщи, че Стрелов ще пътува до Отепя, където състезанието започва в четвъртък с мъжкия спринт. Състезателят си счупи пръста наскоро, докато караше планинско колоездене, и пропусна състезанията от Световната купа миналата седмица във финландския зимен център Контиолахти.

Състезанието е много важно за женският тим на Германия, който включва и Марлене Фихтнер, която постигна най-добрите си класирания в кариерата си - четвърто и пето място в индивидуалните състезания в Контиолахти, но след това наруши правилата в щафетата, което доведе до двуминутно наказание и най-лошото 16-то място за отбора. В резултат на това Германия трябва да се бори в Отепя и на финала в Осло следващата седмица, за да запази петото място в класацията и с това шестима титуляри в състезанията през следващия сезон. Ако не успеят да завършат пети, ще получат само пет места през сезон 2026-27. Финландия и Чехия се доближават до тази позиция, а спортният директор на германците Феликс Битерлинг заяви, че „защитата на петото място ще бъде една от големите цели за останалата част от сезона“.

