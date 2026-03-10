Резултати от НХЛ

В ранните часове на 10-и март (вторник) се изиграха 7 нови мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Кълъмбъс Блу Джакетс - Лос Анджелис Кингс 4:5* след продължение - 4:4 (1:2 2:1 1:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Вашингтон Кепиталс - Калгари Флеймс 7:3 (3:0 0:3 4:0)

Филаделфия Флайърс - Ню Йорк Рейнджърс 2:6 (0:3 1:3 1:0)

Чикаго Блекхоукс - Юта Мамът 3:2* след продължение - 2:2 (1:2 1:0 0:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Ванкувър Канъкс - Отава Сенатърс 0:2 (0:0 0:1 0:1)

Програмата на редовния сезон в Хокейната лига продължава в утрешния 11-ти март (сряда), когато ще се изиграят цели 13 мача.