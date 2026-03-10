Популярни
Над 250 деца на Купа “Савич” в Банско

  • 10 март 2026 | 02:24
  • 136
  • 0
Над 250 деца на Купа “Савич” в Банско

Петото издание на детското ски състезание Купа „Савич“ събра днес на писта „Юлен“ в Банско 261 деца от 15 ски клуба от цялата страна и 40 родители и треньори, съобщиха организаторите.

Състезанието във възрастовите групи U6, U8, U10 и U12 се проведе за първи път в нова дисциплина - комбинация от слалом и гигантски слалом (Combi SL/GS).

Надпреварата се проведе с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и близо 30 спонсори и е организирана от спортен клуб „Савич“.

Събитието вече се е утвърдило като един от най-очакваните зимни стартове за най-малките скиори, съчетавайки състезателен дух, спортни емоции и празнична атмосфера, посочиха организаторите.

Награди получиха класиралите се до 10-о място във всяка възрастова група, а всички участници получиха специални подаръци, осигурени от партньорите и спонсорите на състезанието.

Като част от програмата се проведе и съревнование за треньори и родители, защото идеята на събитието е да превърне спорта в истински празник за всички, добавиха организаторите.

За доброто настроение през целия ден се погрижи диско водещият Рара Chong от Funky Goose Bar.

