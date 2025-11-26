Федерика Бриньоне вече се качва на ски

Шампионката на Световната купа в алпийските ски за миналата година Федерика Бриньоне завърши успешно първия етап от рехабилитацията си в Торино след тежкото си падане на 3 април, при което получи фрактура на тибията и фибулата на левия крак, съобщи АНСА.

Бриньоне вече успя да се качи на туристички ски на Червиния, като бе придружена от екип от федерацията. Целта на този етап е шампионката да си възвърне стабилност и увереност на ски, като това ще бъде целта и през следващите няколко седмици, в които тя се готви основно във фитнеса, но са предвидени и нови леки спускания със ски.

Федерика Бриньоне е в надпревара с времето, за да участва на Олимпийските игри в Милано и Кортина, които започват на 6 февруари следващата година.