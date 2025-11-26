Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Федерика Бриньоне вече се качва на ски

Федерика Бриньоне вече се качва на ски

  • 26 ное 2025 | 17:40
  • 154
  • 0

Шампионката на Световната купа в алпийските ски за миналата година Федерика Бриньоне завърши успешно първия етап от рехабилитацията си в Торино след тежкото си падане на 3 април, при което получи фрактура на тибията и фибулата на левия крак, съобщи АНСА.

Федерика Бриньоне с голямо признание в Зьолден
Федерика Бриньоне с голямо признание в Зьолден

Бриньоне вече успя да се качи на туристички ски на Червиния, като бе придружена от екип от федерацията. Целта на този етап е шампионката да си възвърне стабилност и увереност на ски, като това ще бъде целта и през следващите няколко седмици, в които тя се готви основно във фитнеса, но са предвидени и нови леки спускания със ски.

Федерика Бриньоне е в надпревара с времето, за да участва на Олимпийските игри в Милано и Кортина, които започват на 6 февруари следващата година.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Огънят за Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 беше запален в Древна Олимпия

Огънят за Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 беше запален в Древна Олимпия

  • 26 ное 2025 | 13:38
  • 379
  • 0
Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

  • 26 ное 2025 | 13:32
  • 293
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

  • 26 ное 2025 | 13:19
  • 959
  • 0
Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

  • 26 ное 2025 | 09:30
  • 1080
  • 0
Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

  • 25 ное 2025 | 18:50
  • 1034
  • 0
Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

  • 25 ное 2025 | 18:08
  • 2284
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 8551
  • 2
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 31893
  • 97
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 54970
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 16562
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 9739
  • 16
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 8810
  • 11