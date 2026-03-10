Популярни
Брад Маршан няма да играе в следващите седмици за Флорида

  • 10 март 2026 | 16:53
  • 546
  • 0
Брад Маршан няма да играе в следващите седмици за Флорида

Канадският хокеист Брад Маршан няма да играе поне няколко седмици заради контузия в крака, която може да изисква и оперативна намеса. Това заяви старши треньорът на Флорида Пантърс Пол Морис.

През миналия месец Маршан игра за Канада на Олимпийските игри в Милано и Кортина и помогна за спечелването на сребърния медал от "кленовите листа". Той взе участие в четири от шестте двубоя на тима, като се отчете с една асистенция. Преди началото на Игрите обаче 37-годишният нападател пропусна десет мача от сезона в Националната хокейна лига заради травма.

"В следващите дни трябва да вземем решение какво е най-добре да направим, за да може отново да го върнем на 100 процента. Операция не е изключена, тъй като ние говорим дългосрочно. Той няма да отсъства няколко дни, а поне няколко седмици", каза Морис пред репортери.

"Неговият проблем се появи преди няколко месеца, но до момента успявахме да контролираме ситуацията", каза още наставникът на "пантерите".

Маршан е втори по голове (27) и по точки (54) за тима на Флорида този сезон, така че отсъствието му със сигурност ще бъде голям удар за тима.

Флорида спечели купа "Стенли" през последните два сезона, но през настоящия тимът има само теоретични шансове за попадане в плейофите в Източната конференция. В момента Пантърс са 14-и в конференцията с 65 точки от 63 мача, като изостават с 11 пункта от осмия Бостън Брюинс. До края на сезона остава да се изиграят 19 мача.

