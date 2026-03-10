Популярни
Джеймс Раймър не допусна гол и Отава надви Ванкувър

  • 10 март 2026 | 11:04
  • 210
  • 0
Джеймс Раймър не допусна гол и Отава надви Ванкувър

Джеймс Раймър спря всички 16 удара и записа 32-ри шътаут в кариерата си при победа на Отава Сенатърс с 2:0 срещу Ванкувър Канъкс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Тим Щютцле увеличи серията си от точки до 13 мача с асистенция за гол на празна мрежа на Брейди Ткачък, а Ридли Грейг се разписа във втората третина с победната шайба в полза на Сенатърс. Те са със 73 точки и изостават с три зад втория уайлдкард за плейофите, в момента принадлежащ на Бостън Брюинс.

Раймър изигра осмия си мач след преминаването в Отава и първи като титуляр от 5 февруари. За последно той записа шътаут на 8 април миналата година срещу Каролина Хърикейнс, но тогава бе част от Бъфало Сейбърс. През лятото канадецът бе поканен на лагер с Торонто Мейпъл Лийфс, но бе освободен преди началото на сезона.

Кевин Ланкинен направи 22 спасявания за Канъкс, които изстреляха по-малко от 20 шайби към вратата на съперника за девети път през сезона. Ванкувър е на дъното на сборното класиране в НХЛ с 46 точки.

Конър Макмайкъл се разписа два пъти и Вашингтон Кепиталс спечели със 7:3 срещу Калгари Флеймс в друг мач от понеделник вечер. Столичани пропиляха преднина от три попадения, но спечелиха 32-та си победа за сезона и са на две точки зад Отава в Източната конференция.

Джъстин Сурдиф вкара един гол и завърши с три точки, а останалите попадения бяха дело на Хендрикс Лапиер, Том Уилсън, Итън Франк и Райън Ленард. Логан Томпсън пък отрази 23 удара срещу Флеймс, които имат 57 точки и са на десет от плейофните квоти в Западната конференция.

Мика Зибанеджад се разписа два пъти за успех на Ню Йорк Рейнджърс с 6:2 срещу Филаделфия Флайърс. Алекси Лафрение, Ноа Лаба, Гейб Перо и Тай Картие отбелязаха останалите попадения за нюйоркчани, които заемат последната позиция в Източната конференция с 58 точки.

Дан Владар направи 24 спасявания, а Матвей Мишков и Шон Кутюрие вкараха за Флайърс, които имат седем точки по-малко от Бостън.

