Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бриньоне ще може да кара на Игрите в Милано-Кортина

Бриньоне ще може да кара на Игрите в Милано-Кортина

  • 12 дек 2025 | 16:16
  • 335
  • 0
Бриньоне ще може да кара на Игрите в Милано-Кортина

Италианката Федерика Бриньоне ще може да кара на домашните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари, обявиха организаторите.

Федерика Бриньоне вече се качва на ски
Федерика Бриньоне вече се качва на ски

"Тази сутрин Федерика Бриньоне ми сподели, че ще може да се състезава", заяви на пресконференция Лучано Буонфильо, шеф на организационния комитет на Олимпийските игри.

Бриньоне е настоящата носителка на Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. През април тази тя претърпя двойна фрактура на крака, но още през ноември бе забелязана да тренира на белите писти.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 година.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Феноменална Вон с първа победа от над 7 години

Феноменална Вон с първа победа от над 7 години

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 3853
  • 5
Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

  • 12 дек 2025 | 11:28
  • 1247
  • 2
Бостън се развихри в залата на Уинипег

Бостън се развихри в залата на Уинипег

  • 12 дек 2025 | 11:02
  • 688
  • 0
И изпълнен с обрати мач Ирбис-Скейт победи ЦСКА

И изпълнен с обрати мач Ирбис-Скейт победи ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 10:58
  • 692
  • 0
Овечкин записа 1800-ата си точка в НХЛ

Овечкин записа 1800-ата си точка в НХЛ

  • 12 дек 2025 | 10:44
  • 603
  • 0
Още двама от Беларус с разрешение да участват в квалификациите за Олимпийските игри

Още двама от Беларус с разрешение да участват в квалификациите за Олимпийските игри

  • 12 дек 2025 | 10:25
  • 734
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 16:19
  • 1687
  • 1
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 9522
  • 24
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 25080
  • 62
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 6406
  • 1
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 10285
  • 7
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 10173
  • 23