Бриньоне ще може да кара на Игрите в Милано-Кортина

Италианката Федерика Бриньоне ще може да кара на домашните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари, обявиха организаторите.

Федерика Бриньоне вече се качва на ски

"Тази сутрин Федерика Бриньоне ми сподели, че ще може да се състезава", заяви на пресконференция Лучано Буонфильо, шеф на организационния комитет на Олимпийските игри.

Бриньоне е настоящата носителка на Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. През април тази тя претърпя двойна фрактура на крака, но още през ноември бе забелязана да тренира на белите писти.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 година.