Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

Пилотът на LCR Хонда Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания, след като регистрира общо 28 катастрофи в рамките на кампанията, която включваше 22 състезателни уикенда.

Най-близо до французина беше Джак Милър от Прамак Ямаха, който направи 25 падания, а с повече от 20 бяха още Алекс Маркес (23), Франко Морбидели (23), Жоан Мир (22) и Педро Акоста (21). Всички те, с изключение на Морбидели, участваха във всички 22 кръга, а Морбидели пропусна неделния ден в Германия и Гран При на Чехия след падането си в спринта на „Заксенринг“.

Съотборникът на Морбидели във VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио беше пилотът, участвал във всички състезателни уикенди, който регистрира най-малко падания. Италианецът завърши кампанията с едва 5 катастрофи, което е феноменално предвид факта, че в днешно време сезонът включва общо 44 надпревари (22 спринта и 22 състезания).

Световният шампион Марк Маркес завърши шампионския си сезон с общо 14 падания. Испанецът обаче пропусна последните четири уикенда заради контузията, която получи в Гран При на Индонезия.

Класиране по брой падания в MotoGP през 2025 година:

Йоан Зарко – 28 падания Джак Милър – 25 Алекс Маркес – 23 Франко Морбидели* – 23 Жоан Мир – 22 Педро Акоста – 21 Марко Бедзеки – 19 Фермин Алдегер – 17 Брад Биндър – 17 Ай Огура* – 16 Енеа Бастианини* – 15 Марк Маркес* – 14 Фабио Куартараро – 13 Раул Фернандес* – 12 Франческо Баная – 11 Аугусто Фернандес* – 10 Мигел Оливейра* – 9 Алекс Ринс – 9 Сомкиат Чантра* – 8 Хорхе Мартин* – 8 Лоренцо Савадори* – 7 Фабио Ди Джанантонио – 5 Маверик Винялес* – 5 Пол Еспаргаро* – 3 Лука Марини* – 3 Алейш Еспаргаро* – 2 Такааки Накагами* – 2 Николо Булега* – 1 Микеле Пиро* – 1

*Пилот, който не участва във всички 22 кръга в MotoGP през 2025 година

