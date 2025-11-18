Пилотът на LCR Хонда Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания, след като регистрира общо 28 катастрофи в рамките на кампанията, която включваше 22 състезателни уикенда.
Най-близо до французина беше Джак Милър от Прамак Ямаха, който направи 25 падания, а с повече от 20 бяха още Алекс Маркес (23), Франко Морбидели (23), Жоан Мир (22) и Педро Акоста (21). Всички те, с изключение на Морбидели, участваха във всички 22 кръга, а Морбидели пропусна неделния ден в Германия и Гран При на Чехия след падането си в спринта на „Заксенринг“.
Съотборникът на Морбидели във VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио беше пилотът, участвал във всички състезателни уикенди, който регистрира най-малко падания. Италианецът завърши кампанията с едва 5 катастрофи, което е феноменално предвид факта, че в днешно време сезонът включва общо 44 надпревари (22 спринта и 22 състезания).
Световният шампион Марк Маркес завърши шампионския си сезон с общо 14 падания. Испанецът обаче пропусна последните четири уикенда заради контузията, която получи в Гран При на Индонезия.
Класиране по брой падания в MotoGP през 2025 година:
Йоан Зарко – 28 падания
Джак Милър – 25
Алекс Маркес – 23
Франко Морбидели* – 23
Жоан Мир – 22
Педро Акоста – 21
Марко Бедзеки – 19
Фермин Алдегер – 17
Брад Биндър – 17
Ай Огура* – 16
Енеа Бастианини* – 15
Марк Маркес* – 14
Фабио Куартараро – 13
Раул Фернандес* – 12
Франческо Баная – 11
Аугусто Фернандес* – 10
Мигел Оливейра* – 9
Алекс Ринс – 9
Сомкиат Чантра* – 8
Хорхе Мартин* – 8
Лоренцо Савадори* – 7
Фабио Ди Джанантонио – 5
Маверик Винялес* – 5
Пол Еспаргаро* – 3
Лука Марини* – 3
Алейш Еспаргаро* – 2
Такааки Накагами* – 2
Николо Булега* – 1
Микеле Пиро* – 1
*Пилот, който не участва във всички 22 кръга в MotoGP през 2025 година
