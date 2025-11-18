Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

  • 18 ное 2025 | 14:17
  • 524
  • 0

Пилотът на LCR Хонда Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания, след като регистрира общо 28 катастрофи в рамките на кампанията, която включваше 22 състезателни уикенда.

Най-близо до французина беше Джак Милър от Прамак Ямаха, който направи 25 падания, а с повече от 20 бяха още Алекс Маркес (23), Франко Морбидели (23), Жоан Мир (22) и Педро Акоста (21). Всички те, с изключение на Морбидели, участваха във всички 22 кръга, а Морбидели пропусна неделния ден в Германия и Гран При на Чехия след падането си в спринта на „Заксенринг“.

Съотборникът на Морбидели във VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио беше пилотът, участвал във всички състезателни уикенди, който регистрира най-малко падания. Италианецът завърши кампанията с едва 5 катастрофи, което е феноменално предвид факта, че в днешно време сезонът включва общо 44 надпревари (22 спринта и 22 състезания).

Световният шампион Марк Маркес завърши шампионския си сезон с общо 14 падания. Испанецът обаче пропусна последните четири уикенда заради контузията, която получи в Гран При на Индонезия.

Марк Маркес: Чувствам се странно да гледам отстрани
Марк Маркес: Чувствам се странно да гледам отстрани

Класиране по брой падания в MotoGP през 2025 година:

  1. Йоан Зарко – 28 падания

  2. Джак Милър – 25

  3. Алекс Маркес – 23

    Франко Морбидели* – 23

  4. Жоан Мир – 22

  5. Педро Акоста – 21

  6. Марко Бедзеки – 19

  7. Фермин Алдегер – 17

    Брад Биндър – 17

  8. Ай Огура* – 16

  9. Енеа Бастианини* – 15

  10. Марк Маркес* – 14

  11. Фабио Куартараро – 13

  12. Раул Фернандес* – 12

  13. Франческо Баная – 11

  14. Аугусто Фернандес* – 10

  15. Мигел Оливейра* – 9

    Алекс Ринс – 9

  16. Сомкиат Чантра* – 8

    Хорхе Мартин* – 8

  17. Лоренцо Савадори* – 7

  18. Фабио Ди Джанантонио – 5

    Маверик Винялес* – 5

  19. Пол Еспаргаро* – 3

    Лука Марини* – 3

  20. Алейш Еспаргаро* – 2

    Такааки Накагами* – 2

  21. Николо Булега* – 1

    Микеле Пиро* – 1

*Пилот, който не участва във всички 22 кръга в MotoGP през 2025 година

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

  • 17 ное 2025 | 20:56
  • 1640
  • 0
Доктор Марко няма да решава сам кой ще кара за Ред Бул

Доктор Марко няма да решава сам кой ще кара за Ред Бул

  • 17 ное 2025 | 20:02
  • 1633
  • 3
Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

  • 17 ное 2025 | 19:35
  • 1450
  • 1
Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

  • 17 ное 2025 | 19:13
  • 1731
  • 0
Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

  • 17 ное 2025 | 17:24
  • 1898
  • 0
Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

  • 17 ное 2025 | 17:06
  • 1927
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 14505
  • 109
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 11657
  • 13
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 18742
  • 13
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10484
  • 5
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 8597
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 12531
  • 24