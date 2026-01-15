Хамилтън: Хармонията във Ферари е страхотна, въпреки резултатите

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън заяви, че хармонията в отбора на Ферари е страхотна, въпреки резултатите на Черните кончета през сезон 2025 във Формула 1.

Скудерията се смъкна с две позиции в конструкторския шампионат, след като за първи път от 2021 година насам не успя да спечели нито едно основно състезание. Единственият успех на Ферари дойде по време на спринтовата надпревара в Китай, която беше спечелена от Хамилтън.

След това обаче Скудерията започна постепенно да се отдалечава от челото, което доведе до четвъртото място в крайното класиране при конструкторите зад Макларън, Мерцедес и Ред Бул. Въпреки това обаче Хамилтън смята, че хармонията в отбора е на страхотно ниво и добави, че всички са фокусирани върху изграждането на едно по-добро бъдеще за Ферари.

„Никога няма да сравня Ферари с друг отбор, просто защото тук е много по-различно. Постоянно се вдъхновявам, когато съм във фабриката, всеки път чувството е невероятно. Просто има нещо романтично във Ферари, с марката, а и хармонията в отбора е страхотна, въпреки възходите и паданията, които имаме.



„Всеки е фокусиран върху това да използва наученото през 2025 година, за да изградим по-добро бъдеще и това ме окуражава всеки път, когато отида във фабриката. Разбира се, че има какво да подобрим, говори ли сме по тази тема и работим в тази посока“, заяви Хамилтън.

Снимки: Gettyimages