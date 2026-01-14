Хамилтън ли ще е ключът на пазара на пилотите за сезон 2027 във Формула 1?

След сравнително малкото размествания на пазара на пилотите във Формула 1 за сезон 2026 очакванията са пазарът на пилотите за сезон 2027 да бъде много по динамичен. А според мнозина, включително и бившият технически директор на Астън Мартин Дан Фалоус, ключът на този пазар ще бъде седемкратният шампион Люис Хамилтън.

Британецът се присъедини към Ферари преди година, но след разочароващия първи сезон с тима от Маранело се заговори, че може да се стигне до сравнително бърза раздяла между двете страни. Според неофициална информация договорът на Хамилтън със Скудерията е до края на 2026 година с опция за удължаване с още една, като тази клауза е изцяло под контрола на пилота.

А според Фалоус, който говори с подкаста на журналиста Джеймс Алън, решението на Хамилтън дали да остане във Ферари, или да се раздели с Черните кончета, ще бъде ключово за нареждането на пилотския пъзел за сезон 2027. Изборът на Хамилтън ще зависи изцяло от представянето на Ферари при въвеждането на изцяло новите технически правила, които включват промени по шаситата, аеродинамиката и задвижващите системи.

„Бих казал, че Люис Хамилтън е ключът на пазара на пилотите – заяви Фалоус. – Лесно е да го сложим на едно ниво с Фернандо Алонсо като пилот, който очевидно е много способен, въпреки че миналата година имаше трудности. Той е пилот, който определено може да подобри своето представяне, когато е нужно.



„Въпросът за мен е дали той има нужното желание? Имали същата воля да продължава възможно най-дълго, ако не разполага с конкурентна кола? В същото време Фернандо кара много други коли, все още е много ентусиазиран, има собствена картинг писта и прочие.



„Не мисля, че Люис е толкова отдаден на състезанията като цяло. Това звучи като ужасна критика към него, той е много отдаден на Формула 1, в това няма спор. Но не го виждам като някой, който би продължил да се състезава просто защото му харесва. Той иска да бъде конкурентоспособен, той иска да е в кола, която да се бори за тези победи.



„Предполагам, че той ще каже сравнително рано, ако реши да се откаже. Ще даде шанс на Ферари да намерят нов пилот и смятам, че това ще задейства голямо движение. Оли Беарман е очевидният кандидат за неговото място, но може да има и други“, добави още Фалоус.

