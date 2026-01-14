Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

По-рано този месец Челси сензационно уволни италианския треньор Енцо Мареска след изненадващо негово избухване, но изглежда, че съдбата на бившия наставник на Лестър е била предрешена и преди това. На днешните си страници местната преса твърди, че ръководството на "сините" е принудило бившия си мениджър да държи на резервната скамейка клубния шеф на медицинския щаб, след като италианецът е пренебрегнал инструкции относно завръщащи се от контузии играчи. Според информациите, той редовно е влизал в конфликт с клубните директори по повод използването на футболисти, които се възстановяват от травми.

През последните седмици от престоя си на „Стамфорд Бридж“ Мареска е отказал да замени редица играчи, за които е имало предварително съгласувани планове за постепенно натрупване на игрови минути след завръщането им в игра. Когато това е стигнало до знанието на ръководните фактори в Западен Лондон, те са били принудени да предприемат действия.

След като двама неназовани играчи са получили повторни контузии, шефът на медицинския екип на клуба, Брайс Кавана, е получил място в техническата зона на Челси. Този ход е бил предприет в опит да се напомни на Мареска за споразумението му да изважда определени играчи от игра. Кавана не е седял до бившия мениджър на лондончани, но е съветвал италианеца колко дълго определени звезди трябва да останат на терена. Той е присъствал на редица домакински мачове, а също така се е появил на резервната скамейка за първи път при гостуване малко преди Коледа.

Включването на Кавана на скамейката не е бил единственият ход, който „сините“ са предприели, за да гарантират, че Мареска ще се съобрази със съветите им. Според „Дейли Мейл“ ръководителите са изпратили писмо до италианеца, за да му напомнят за задълженията му по отношение на игровото време за завръщащите се от контузия футболисти.

Веднага след напускането си на „Стамфорд Бридж“ Мареска написа кратко изявление: „Пътуването ми с Челси започна с предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Тръгвам си с вътрешното спокойствие, че оставям престижен клуб като Челси там, където заслужава да бъде.“

„Искам да благодаря на всички фенове на клуба за тяхната подкрепа през последните 18 месеца. Подкрепа, която беше решаваща за постигането на класиране в Шампионската лига, спечелването на Лигата на конференциите и спечелването на Световното клубно първенство. Победи, които винаги ще пазя в сърцето си! Специални благодарности на всички играчи, които ме придружаваха в това прекрасно пътешествие. Пожелавам на всички, с които споделих всеки момент, много успехи през втората половина на сезона и в бъдеще. Благодаря ти, Челси, от мен и моето семейство," написа италианецът след изненадващата си раздяла с клуба.

