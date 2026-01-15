Популярни
Чими Авила напомни за себе си и класира Бетис на 1/4-финалите

  • 15 яну 2026 | 00:21
  • 279
  • 0
Чими Авила напомни за себе си и класира Бетис на 1/4-финалите

Бетис направи обрат срещу Елче и се добра до четвъртфиналите в турнира за Купата на краля. "Вердибланкос" спечелиха с 2:1 на "Ла Картуха" и продължават напред в надпреварата. И двата гола за севилци отбеляза Чими Авила (68', 80').

Преди почивката отборът на Мануел Пелегрини с нищо не показа, че търси победата. Въпреки присъствието в стартовия състав на футболисти като Антони, Джовани Ло Селсо и Седрик Бакамбю, Бетис отправи само един точен удар и позволи на гостите да се чувстват комфортно на терена.

Лежерното отношение на домакините беше наказано в 58-ата минута, когато Лео Петро даде преднина на Елче след подаване на Давид Афенгрюбер. Австриецът свали топката с глава след центриране от корнер и Петро не сгреши.

Едва когато се озоваха в ролята на догонващи, играчите на Бетис вдигнаха оборотите. В 68-ата минута появилият се от пейката Чими Авила изравни след асистенция на Пабло Форналс, а в 80-ата аржентинецът беше точен отново и донесе победата на "вердибланкос".

