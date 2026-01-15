Популярни
  Алавес елиминира Райо Валекано

  • 15 яну 2026 | 00:37
Алавес победи с 2:0 Райо Валекано и си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на краля. Отборът от Витория изигра силно второ полувреме и стигна до заслужен успех с попадения на Тони Мартинес и Карлос Висенте.

По-рано през сезона Райо надви Алавес в двубой от Ла Лига с гол в последната минута, но днес съставът на Едуардо Кудет взе сладък реванш. Домакините не създадоха нищо в офанзивен план през първото полувреме, но през втората част доминираха и зарадаха феновете на "Мендисороса".

Тони Мартинес посрещна една отскочила топка в 49-ата минута и даде преднина на Алавес. В 69-ата минута Иси Паласон от Райо Валекано получи директен червен картон, а малко преди края на редовното време резерваат Карлос Висенте реши всичко в полза на домакините.

Следващият мач на баския тим е като гост на Атлетико Мадрид в Ла Лига. На Райо пък предстои визита на Селта във Виго.

