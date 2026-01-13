Новият мениджър на Челси не смята, че срещата с Арсенал е най-важният мач в кариерата му

Новият мениджър на лондонския Челси Лиъм Росиниър не прие предположенията, че дебютът му на „Стамфорд Бридж“ срещу градския съперник Арсенал е най-важният мач в кариерата му като треньор. Росиниър беше назначен преди по-малко от седмица с договор за шест години и половина. И утре 41-годишният специалист, който пристигна от френския Страсбург, ще води „сините“ в първия полуфинал в турнира за Купата на Лигата. Кариерата му преди да мине оттатък Ламанша включва силен сезон с Хъл Сити, с които едва не стигна до баражи за Висшата лига, както и кратък период в Дарби Каунти.

„Хората ще го разглеждат по този начин, но аз не го виждам така“, отговори той, когато беше попитан дали гостуването на „артилеристите“ ще бъде най-важният му мач като мениджър. „Всяка тренировка, която провеждам, всяка среща, на която присъствам, всеки мач, който играем, е най-важното нещо. Аз живея в настоящето. Това е най-важният мач, защото е следващият, а не защото е с Арсенал. Ако започнеш да даваш приоритет на мачовете или да мислиш, че нещо е по-важно от друго, тогава не си фокусиран. И прескачаш етапите от самото развитие на отбора. А аз не правя така“, обясни още Росиниър. „И не ме интересува дали следващият мач е от предсезонната подготовка, аз давам винаги, всеки път максимума от себе си. И очаквам същото от футболистите, с които работя. Разберете ме, не преувеличавам, когато говоря за мача с Арсенал. Просто така виждам нещата", допълни Росиниър.

Той започна престоя си в Челси – вероятно отборът с най-големи разходи за трансфери, с комфортна победа с 5:1 над втородивизионния Чарлтън, който определено няма ресурса да се мери със съгражданите си, но преди това наблюдаваше загубата на отбора с 1:2 от Фулъм в първенството от трибуните. Той стана осмият мениджър на Челси в последните десет години, като наследи поста от уволнения италианец Енцо Мареска. Но журналистите с въпросите си го накараха да отхвърли предположението, че печели време, тъй като веднага заяви желанието си да заведе тима на „Уембли“ на финала.

„Искам да спечеля всеки мач, в който участвам. Толкова е просто. Ако не се погрижиш за мачовете, в които влизаш, и генерално за кампанията, няма как да вземеш трофеи. Не мисля за печелене на време, защото съм нов. Не, не е така. Фокусиран съм върху момента. Фокусиран съм върху провеждането на най-добрите тренировки, най-добрите срещи, най-добрите съвети, най-добрата информация, с която разполагам, за да спечеля следващия мач, защото финалите и трофеите не идват, ако не се погрижиш за настоящето“.

Въпреки че Челси вече е на 18 точки зад Арсенал в първенството, те се пребориха за достойно равенство 1:1 с 10 души, когато клубовете се срещнаха през ноември, след като в 38-ата минута полузащитникът Мойзес Кайседо получи червен картон. „Работим тактически върху Арсенал от момента, в който дойдох в клуба“, каза Розениор. „Знаем колко важен е този мач. Гледахме всичките им мачове, анализирахме всеки аспект от играта им. Нашият отбор се доказа, че може и с 10 души да създаде проблеми за Арсенал и искам да го направим и сига“, завърши новият треньор. Мачът е утре от 22:00 часа на стадион „Стамфорд Бридж“.

Снимки: Gettyimages