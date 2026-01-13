Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Футболът ни дава още един шанс

Артета: Футболът ни дава още един шанс

  • 13 яну 2026 | 18:02
  • 567
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се надява той и неговите футболисти да са си взели поука от миналогодишното отпадане на полуфиналите в Карабао къп и през този сезон да се справят по-добре. През миналата кампания “артилеристите” отново достигнаха до полуфиналите в турнира, но бяха отстранени от Нюкасъл, който впоследствие спечели надпреварата. Тази година “топчиите” ще се изправят срещу Челси в нов опит да достигнат до финалния двубой в турнира.

“Футболът ни дава още един шанс. Отново се представихме постоянно в този турнир и сега трябва да елиминираме един от големите отбори, за да стигнем до финала. Това е мисията. Надявам се, че сме си взели поука от миналата година, защото това, което се случи, беше особено болезнено, особено с толкова пропуснати шансове. Надяваме се, че този път ще се представим по-добре и ще сме по-ефективни. Разбирам, че има много клубове, при които мисленето е трябва, трябва, трябва. Ние ще се опитаме да бъдем един от останалите,” посочи Микел Артета.

Знаково лице напуска Арсенал
Знаково лице напуска Арсенал

Испанският мениджър обясни и проблемите с контузени футболисти. Той посочи, че Пиеро Инкапие и Рикардо Калафиори продължават да са контузени, а Уилям Салиба и Леандро Тросар са под въпрос. Кристиан Москера също продължава да лекува контузия в глезена, което означава, че “артилеристите” нямат достатъчно опции в дефанзивен план, тъй като единствено Габриел Магаляеш, Бен Уайт, Майлс Луис-Скели и Юриен Тимбер са на линия.

“Калафиори напредва, но не знам колко време ще отнеме, вероятно още няколко седмици, но не знам със сигурност. За Пиеро Инкапие също не сме напълно сигурни. Салиба и Тросар също са под въпрос, не са напълно готови, но травмите им не са сериозни. Травмата на Макс Дауман е много подобна на тази на Москера и не можем да сложим времеви рамки. Ситуацията и при двамата се развива добре, но продължават да не тренират, като вероятно ще се нуждаят от още няколко седмици,” заяви Артета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:48
  • 22191
  • 18
Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 19423
  • 8
Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

  • 13 яну 2026 | 13:04
  • 1742
  • 1
Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

  • 13 яну 2026 | 12:38
  • 1221
  • 0
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 38038
  • 40
Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

  • 13 яну 2026 | 11:58
  • 3499
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 37977
  • 67
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 14415
  • 10
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 30371
  • 147
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 19283
  • 4
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 38038
  • 40
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 17393
  • 4