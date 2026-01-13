Артета: Футболът ни дава още един шанс

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се надява той и неговите футболисти да са си взели поука от миналогодишното отпадане на полуфиналите в Карабао къп и през този сезон да се справят по-добре. През миналата кампания “артилеристите” отново достигнаха до полуфиналите в турнира, но бяха отстранени от Нюкасъл, който впоследствие спечели надпреварата. Тази година “топчиите” ще се изправят срещу Челси в нов опит да достигнат до финалния двубой в турнира.

“Футболът ни дава още един шанс. Отново се представихме постоянно в този турнир и сега трябва да елиминираме един от големите отбори, за да стигнем до финала. Това е мисията. Надявам се, че сме си взели поука от миналата година, защото това, което се случи, беше особено болезнено, особено с толкова пропуснати шансове. Надяваме се, че този път ще се представим по-добре и ще сме по-ефективни. Разбирам, че има много клубове, при които мисленето е трябва, трябва, трябва. Ние ще се опитаме да бъдем един от останалите,” посочи Микел Артета.

Испанският мениджър обясни и проблемите с контузени футболисти. Той посочи, че Пиеро Инкапие и Рикардо Калафиори продължават да са контузени, а Уилям Салиба и Леандро Тросар са под въпрос. Кристиан Москера също продължава да лекува контузия в глезена, което означава, че “артилеристите” нямат достатъчно опции в дефанзивен план, тъй като единствено Габриел Магаляеш, Бен Уайт, Майлс Луис-Скели и Юриен Тимбер са на линия.

“Калафиори напредва, но не знам колко време ще отнеме, вероятно още няколко седмици, но не знам със сигурност. За Пиеро Инкапие също не сме напълно сигурни. Салиба и Тросар също са под въпрос, не са напълно готови, но травмите им не са сериозни. Травмата на Макс Дауман е много подобна на тази на Москера и не можем да сложим времеви рамки. Ситуацията и при двамата се развива добре, но продължават да не тренират, като вероятно ще се нуждаят от още няколко седмици,” заяви Артета.

