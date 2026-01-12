Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър вярва, че отборът вече разполага с ресурсите да постигне серия от победи. Неговият тим приема Арсенал в първия полуфинален мач за “Карабао Къп” в сряда. За Росиниър това ще бъде втори мач начело на „сините“ от Лондон. Той беше назначен начело на тима миналия вторник, a при дебюта си победи Чарлтън с 5:1 за ФА Къп и така сложи край на серията от пет срещи без успех. Мачът срещу Арсенал ще бъде първият му като треньор срещу друг отбор от Премиър лийг.

„Бих искал да остана тук шест години или дори повече, но за да направя това, ще трябва да печеля мачове. Така че това е моят фокус и вече имам идеи как да изглежда нашият отбор след една или дори след две години“, каза новият треньор, който пристигна на „Стамфорд Бридж“ от Страсбург.

„Вече имам ресурси тук, за да спечеля. Момчетата тренираха много, много добре днес. Как да развиваме отбора генерално, ще вземем решение през следващите дни и ще атакуваме победите“, продължи Росиниър.

Team news ahead of our #CarabaoCup semi-final with Arsenal. 📝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 12, 2026

41-говишният специалист обяви, че Челси се готви за мача с Арсенал в този турнир от момента, в който е пристигнал в клуба.

„Работим тактически върху срещата с Арсенал от момента, в който дойдох в клуба. Гледах всичките им мачове, анализирах всеки аспект от играта им, включително и при статични положения, в които са много добри“, добави той.

„Не знам кой ги нарича ФК Статични положения. Определено не съм аз. Те са много добри без топката и имат ясна представа за начина, по който искат да играят с топката. Също така са много добре организирани, справят се отлично с разиграванията. И това е, ако искаш да бъдеш успешен, важното в тази игра“, каза специалистът.

Росиниър добави, че не е чувствал натиск върху себе си, след като се е наложило да влезе в Челси с толкова отговорен мач. Според него, щабът е започнал на високи обороти и Челси скоро ще има видима промяна, а и другата добра новина е, че футболистите много бързо възприемат промените, които налага.

Снимки: Imago