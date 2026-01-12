Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

  • 12 яну 2026 | 23:45
  • 124
  • 0
Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър вярва, че отборът вече разполага с ресурсите да постигне серия от победи. Неговият тим приема Арсенал в първия полуфинален мач за “Карабао Къп” в сряда. За Росиниър това ще бъде втори мач начело на „сините“ от Лондон. Той беше назначен начело на тима миналия вторник, a при дебюта си победи Чарлтън с 5:1 за ФА Къп и така сложи край на серията от пет срещи без успех. Мачът срещу Арсенал ще бъде първият му като треньор срещу друг отбор от Премиър лийг.

„Бих искал да остана тук шест години или дори повече, но за да направя това, ще трябва да печеля мачове. Така че това е моят фокус и вече имам идеи как да изглежда нашият отбор след една или дори след две години“, каза новият треньор, който пристигна на „Стамфорд Бридж“ от Страсбург.

„Вече имам ресурси тук, за да спечеля. Момчетата тренираха много, много добре днес. Как да развиваме отбора генерално, ще вземем решение през следващите дни и ще атакуваме победите“, продължи Росиниър.

41-говишният специалист обяви, че Челси се готви за мача с Арсенал в този турнир от момента, в който е пристигнал в клуба.

„Работим тактически върху срещата с Арсенал от момента, в който дойдох в клуба. Гледах всичките им мачове, анализирах всеки аспект от играта им, включително и при статични положения, в които са много добри“, добави той.

Новият мениджър на Челси вече подготвя тима преди сблъсъка с Арсенал
Новият мениджър на Челси вече подготвя тима преди сблъсъка с Арсенал

„Не знам кой ги нарича ФК Статични положения. Определено не съм аз. Те са много добри без топката и имат ясна представа за начина, по който искат да играят с топката. Също така са много добре организирани, справят се отлично с разиграванията. И това е, ако искаш да бъдеш успешен, важното в тази игра“, каза специалистът.

Росиниър добави, че не е чувствал натиск върху себе си, след като се е наложило да влезе в Челси с толкова отговорен мач. Според него, щабът е започнал на високи обороти и Челси скоро ще има видима промяна, а и другата добра новина е, че футболистите много бързо възприемат промените, които налага.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 40560
  • 614
Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

  • 12 яну 2026 | 18:58
  • 1172
  • 0
Жозе Моуриньо настоява за привличането на нападател на Наполи

Жозе Моуриньо настоява за привличането на нападател на Наполи

  • 12 яну 2026 | 18:42
  • 2172
  • 0
Знаково лице напуска Арсенал

Знаково лице напуска Арсенал

  • 12 яну 2026 | 18:31
  • 9297
  • 0
Спалети обяви групата на Ювентус, важни единици отново отсъстват

Спалети обяви групата на Ювентус, важни единици отново отсъстват

  • 12 яну 2026 | 18:27
  • 2132
  • 0
Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

  • 12 яну 2026 | 17:34
  • 2129
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 4881
  • 2
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 40560
  • 614
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 2817
  • 0
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред в ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред в ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 21:46
  • 6843
  • 18
ПСЖ 0:1 Париж ФК, сензационно развитие на "Парк де Пренс"

ПСЖ 0:1 Париж ФК, сензационно развитие на "Парк де Пренс"

  • 12 яну 2026 | 22:10
  • 2837
  • 3
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 19547
  • 18