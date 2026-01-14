Берое представи нападател

Популярни
  • 14 яну 2026 | 19:30
  • 691
  • 1
Берое обяви първото си ново попълнение за пролетния полусезон. Нападателят Емир Кухиня, който за последно е играл в немския Магдебург.

Той е на 23 години и до този момент германецът се е подвизавал единствено в своята родина. Кухиня е защитавал цветовете на Фрайбург, ФСВ Франкфурт, Дюселдорф и Офенбах. За Магдебург футболистът е играл предимно за резервния отбор в Регионалната лига. Той има три участия за първия отбор, като е отбелязал един гол.

Старозагорци обявиха и първата си контролна среща от зимната подготовка, която започна в понеделник. Съперник в нея ще бъде тимът на Марица Милево, а проверката е насрочена за 17 януари от 14:30 часа на стадион "Трейс Арена".

