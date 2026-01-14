Верстапен с мрачна прогноза за теста в Барселона

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен направи една много мрачна прогноза за предстоящия в края на месеца тест в Барселона, казвайки, че според него Ред Бул ще прекара по-голяма част от време за подготовка в гаража.

Заради въвеждането на изцяло новите технически правила, които включват промени по шаситата, аеродинамиката и задвижващите системи, предсезонните тестове във Формула 1 през 2026 година бяха драстично увеличени спрямо предходните години. Вместо само три дни за подготовка, сега тимовете ще разполагат с девет дена, които ще бъдат разделени в три отделни теста.

Shorter, narrower and lighter 👊



Explaining the adjusted sizing of the cars ahead of this season! 🗣️👇#F1 pic.twitter.com/TgpFIxCPhM — Formula 1 (@F1) January 13, 2026

Първият от тях ще се проведе на пистата „Каталуния“ край Барселона между 26 и 30 януари. Въпреки че тестът с официална продължителност от пет дена, всеки тим ще може да участва в само три от тях. Официално този тест е категоризиран като закрита шейкдаун сесия, а според Верстапен в Ред Бул ще се възползват максимално от този факт, за да разгледат внимателно първоначалните данни преди началото на първия същински тест в Бахрейн.

„Никой от нас няма идея за новите коли или двигателите. Мисля, че по време на първия тест в Барселона, който стартира на 26 януари, ние ще прекараме повече време в гаража, отколкото на пистата. Надявам се, че всички ще бъдем малко по-мъдри след двата теста в Бахрейн през февруари“, каза нидерландецът пред Blick.

Двата теста в Бахрейн, които ще бъдат с продължителност от по три дни, са предвидени съответно за11-13 февруари и 18-20 февруари. Сезон 2026 във Формула 1 ще стартира с Гран При на Австралия, която трябва да се проведе между 6 и 8 март в Мелбърн.

