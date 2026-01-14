Популярни
Вход / Регистрирай се
Верстапен с мрачна прогноза за теста в Барселона

  • 14 яну 2026 | 17:30
Верстапен с мрачна прогноза за теста в Барселона

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен направи една много мрачна прогноза за предстоящия в края на месеца тест в Барселона, казвайки, че според него Ред Бул ще прекара по-голяма част от време за подготовка в гаража.

Заради въвеждането на изцяло новите технически правила, които включват промени по шаситата, аеродинамиката и задвижващите системи, предсезонните тестове във Формула 1 през 2026 година бяха драстично увеличени спрямо предходните години. Вместо само три дни за подготовка, сега тимовете ще разполагат с девет дена, които ще бъдат разделени в три отделни теста.

Първият от тях ще се проведе на пистата „Каталуния“ край Барселона между 26 и 30 януари. Въпреки че тестът с официална продължителност от пет дена, всеки тим ще може да участва в само три от тях. Официално този тест е категоризиран като закрита шейкдаун сесия, а според Верстапен в Ред Бул ще се възползват максимално от този факт, за да разгледат внимателно първоначалните данни преди началото на първия същински тест в Бахрейн.

Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона
Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

„Никой от нас няма идея за новите коли или двигателите. Мисля, че по време на първия тест в Барселона, който стартира на 26 януари, ние ще прекараме повече време в гаража, отколкото на пистата. Надявам се, че всички ще бъдем малко по-мъдри след двата теста в Бахрейн през февруари“, каза нидерландецът пред Blick.

Във Форд смекчиха очакванията си за новия болид на Ред Бул
Във Форд смекчиха очакванията си за новия болид на Ред Бул

Двата теста в Бахрейн, които ще бъдат с продължителност от по три дни, са предвидени съответно за11-13 февруари и 18-20 февруари. Сезон 2026 във Формула 1 ще стартира с Гран При на Австралия, която трябва да се проведе между 6 и 8 март в Мелбърн.

Снимки: Gettyimages

