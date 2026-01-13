Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

Възможно ли е да не видим всички 11 отбора от Формула 1 на първия предсезонен тест в Барселона в края на януари, който официално е определен за шейкдаун?

Според различни източници и непотвърдена информация, това е повече от реална възможност, като според най-смелите прогнози става въпрос за „няколко тима“. Но в крайна сметка анонимните източници предполагат, че отборите може да са три, но сред тях да е и „един от водещите тимове“ във Формула 1.

Getting set for the season in Barcelona and Bahrain! 🗓️



Here's our 2026 pre-season schedule 🙌⬇️#F1 pic.twitter.com/08dfUMF8uj — Formula 1 (@F1) January 12, 2026

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Тук можем да потърсим и причината за контролираното изтичане на информация от Ферари днес в медиите в Италия, като посланието е, че в Маранело всичко е наред и подготовката на новия автомобил SF-26 върви нормално, като тази седмица трябва да бъде запален за първи път и двигателят на болида.

Формула 1 планира 5 дни изпитания в Барселона в последните дни на януари, като всеки тим може да ползва три от тези пет дни и трябва да посочи кои ще са те. Изпитанията ще са закрити за медиите и информацията от там ще бъде осигурявана от отборите и Формула 1.

Shorter, narrower and lighter 👊



Explaining the adjusted sizing of the cars ahead of this season! 🗣️👇#F1 pic.twitter.com/TgpFIxCPhM — Formula 1 (@F1) January 13, 2026

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

Неофициално от Формула 1 допуснаха, че е възможно да има „закъснели тимове“ за началото на шейкдауна, но никой не се нае да прогнозира, че ще има отбори, които ще пропуснат цялата сесия.

Заради промените в правилата за сезон 2026, преди началото на кампанията отборите ще имат 9 тестови дни – три в Испания и още два тридневни теста в Бахрейн през февруари.

Във Формула 1 започва нова битка с излишните килограми

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages