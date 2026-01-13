Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 19:37
  • 301
  • 1
Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

Възможно ли е да не видим всички 11 отбора от Формула 1 на първия предсезонен тест в Барселона в края на януари, който официално е определен за шейкдаун?

Според различни източници и непотвърдена информация, това е повече от реална възможност, като според най-смелите прогнози става въпрос за „няколко тима“. Но в крайна сметка анонимните източници предполагат, че отборите може да са три, но сред тях да е и „един от водещите тимове“ във Формула 1.

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона
Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Тук можем да потърсим и причината за контролираното изтичане на информация от Ферари днес в медиите в Италия, като посланието е, че в Маранело всичко е наред и подготовката на новия автомобил SF-26 върви нормално, като тази седмица трябва да бъде запален за първи път и двигателят на болида.

Формула 1 планира 5 дни изпитания в Барселона в последните дни на януари, като всеки тим може да ползва три от тези пет дни и трябва да посочи кои ще са те. Изпитанията ще са закрити за медиите и информацията от там ще бъде осигурявана от отборите и Формула 1.

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора
В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

Неофициално от Формула 1 допуснаха, че е възможно да има „закъснели тимове“ за началото на шейкдауна, но никой не се нае да прогнозира, че ще има отбори, които ще пропуснат цялата сесия.

Заради промените в правилата за сезон 2026, преди началото на кампанията отборите ще имат 9 тестови дни – три в Испания и още два тридневни теста в Бахрейн през февруари.

Във Формула 1 започва нова битка с излишните килограми
Във Формула 1 започва нова битка с излишните килограми
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

  • 13 яну 2026 | 19:16
  • 370
  • 0
Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 18:41
  • 636
  • 0
Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

  • 13 яну 2026 | 17:15
  • 514
  • 0
България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

  • 13 яну 2026 | 17:10
  • 430
  • 0
Доктор Марко сравни Верстапен с легенда на Формула 1

Доктор Марко сравни Верстапен с легенда на Формула 1

  • 13 яну 2026 | 16:27
  • 1225
  • 0
В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

  • 13 яну 2026 | 16:05
  • 831
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 41805
  • 82
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 18641
  • 15
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 32876
  • 162
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 2310
  • 1
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 43893
  • 54
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 20153
  • 7