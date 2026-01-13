Във Форд смекчиха очакванията си за новия болид на Ред Бул

Директорът на Форд Пърформанс Марк Ръшбрук смекчи очакванията, които имат шефовете на американския автомобилен гигант към новия болид на Ред Бул за сезон 2026, когато стартира сътрудничеството на компанията с Ред Бул Пауъртрейнс.
През 2026 година болидите във Формула 1 ще претърпят значителни промени, тъй като влизат в сила нови правила за аеродинамиката и задвижващите системи. Форд сключи техническо партньорство с Ред Бул Пауъртрейнс, като приносът на компанията се е разширил отвъд първоначалната цел да помага само с батерията на задвижващия агрегат, както обясни Ръшбрук.
Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона
„Когато се присъединихме, заявихме, че Форд иска да се съсредоточи върху електрическата част от задвижващата система - обясни Ръшбрук пред вестник Marca. - И точно там насочихме основния си фокус. Но освен това успяхме да допринесем с нашия опит в системите за управление и калибриране, за да комбинираме двигателя с вътрешно горене с електрификацията."
„Можем да произвеждаме компоненти в нашите съоръжения, някои от които и за двигателя с вътрешно горене. Управлението е в Милтън Кийнс, но ние предоставихме всички ресурси, с които можем да допринесем.“
В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора
Първоначалните слухове предполагат, че Мерцедес и Ред Бул са открили трик в задвижващата система, свързан със степента на сгъстяване, който може да им осигури предимство в началото на новия сезон. Въпреки това Ръшбрук подчерта, че един силен елемент на автомобила не се превръща автоматично в по-добро темпо на пистата.
Запитан за предполагаемото предимство на двигателя, Ръшбрук отговори: „Ще видим. За успеха са необходими толкова много елементи.“
„Страхотен болид, страхотен двигател, който се представя добре както в термично, така и в електрическо отношение, надеждност, калибриране... да имаш предимство в една област не означава, че имаш предимство във всичко. Има много възможности и трябва да накараш целия двигател да работи в синхрон.“
Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона
Снимки: Imago