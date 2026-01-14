Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) преговаря за бразилско крило

Ботев (Пд) преговаря за бразилско крило

  • 14 яну 2026 | 10:56
  • 303
  • 0

Ботев (Пловдив) води разговори за бразилския флангови нападател Педро Игор, твърди "Тема Спорт". Той е собственост на Динамо (Минск), но няма да струва много пари. Причината е, че договорът му е до края на юни.

През есента лявото крило направи впечатление на феновете у нас. Стори го в двубоите с Лудогорец от квалификациите за основната фаза на Шампионска лига. "Орлите" спечелиха с 1:0 в Разград, но на реванша, който се игра в Унгария, се наложи да потрепери сериозно и да мине през продължения, за да елиминира противника. Мачът завърши 2:2, а за да се играе 120 минути виновен бе Педро Игор. Той се появи в игра с началото на второто полувреме и направи резултата 2:1 в 62-рата минута.

Ботев (Пд) чака национал на Йордания
Ботев (Пд) чака национал на Йордания

Бразилецът е ползван предимно по левия фланг на нападението, но в някои мачове е ползван и като дясно крило. Очаква се до часове да има развитие по неговия трансфер.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) чака национал на Йордания

Ботев (Пд) чака национал на Йордания

  • 14 яну 2026 | 06:33
  • 4452
  • 5
Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 05:15
  • 14829
  • 2
Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

  • 14 яну 2026 | 02:02
  • 10576
  • 24
Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

  • 14 яну 2026 | 00:45
  • 2767
  • 4
Апоел (Беер Шева) продължава за Купата на Израел

Апоел (Беер Шева) продължава за Купата на Израел

  • 13 яну 2026 | 22:44
  • 1315
  • 0
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 8372
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 18338
  • 33
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 5112
  • 1
Рупанов подписва в Полша до часове

Рупанов подписва в Полша до часове

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 3025
  • 1
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 13009
  • 10
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 7908
  • 4
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 2895
  • 0