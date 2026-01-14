Ботев (Пд) преговаря за бразилско крило

Ботев (Пловдив) води разговори за бразилския флангови нападател Педро Игор, твърди "Тема Спорт". Той е собственост на Динамо (Минск), но няма да струва много пари. Причината е, че договорът му е до края на юни.

През есента лявото крило направи впечатление на феновете у нас. Стори го в двубоите с Лудогорец от квалификациите за основната фаза на Шампионска лига. "Орлите" спечелиха с 1:0 в Разград, но на реванша, който се игра в Унгария, се наложи да потрепери сериозно и да мине през продължения, за да елиминира противника. Мачът завърши 2:2, а за да се играе 120 минути виновен бе Педро Игор. Той се появи в игра с началото на второто полувреме и направи резултата 2:1 в 62-рата минута.

Бразилецът е ползван предимно по левия фланг на нападението, но в някои мачове е ползван и като дясно крило. Очаква се до часове да има развитие по неговия трансфер.