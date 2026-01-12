Популярни
В Леверкузен се надяват Патрик Шик да е на линия срещу Хамбургер

  • 12 яну 2026 | 21:16
  • 370
  • 0
В Леверкузен се надяват Патрик Шик да е на линия срещу Хамбургер

В Байер (Леверкузен) се надяват, че Патрик Шик ще бъде готов за гостуването на Хамбургер ШФ, заяви треньорът на "аспирините" Каспер Юлманд.

Нападателят пропусна поражението на Байер с 1:4 у дома в мач от Бундеслигата срещу Щутгарт в събота. Тимът гостува в Хамбург във вторник и иска да вземе реванш за загубата преди два дни.

"Добре е, че играем отново веднага. Но е важно да се представим много по-добре, отколкото в събота. Надяваме се Шик да е готов да се върне. Той тренира отново", заяви Юлманд пред медиите.   Чешкият национал, водещ голмайстор на Леверкузен с 6 попадения в Бундеслигата, беше извън игра заради мускулна контузия.

Защитникът Едмонд Тапсоба е друг ключов играч на Байер, който също може да се завърне срещу Хамбургер ШФ. 26-годишният бранител отново участва в заниманията на отбора, след като Буркина Фасо отпадна на осминафиналите в турнира за Купата на африканските нации

"Аспирините" се намират на 4-то място в класирането в Германия и изостават на 15 точки от лидера Байерн (Мюнхен).

