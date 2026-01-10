Щутгарт разби Леверкузен за едно полувреме и отправи предизвикателство към зона ШЛ

Щутгарт постигна внушителен успех с 4:1 в гостуването си на Байер (Леверкузен) в мач от 16-ия кръг на Бундеслигата. Възпитаниците на Себастиан Хьонес решиха всичко още през първата част, когато вкараха цели четири попадения чрез Джейми Левелинг (7’, 45+1’), Максимилиан Мителщет (29’ дузпа), Денис Ундав (45+2’), а точен за “аспирините” бе Алекс Грималдо (66’) също от дузпа.

Двубоят започна повече от добре за “швабите”, които успяха да вземат преднина още в самото начало на двубоя. Фюрих отне топката на фланга и подаде към Денис Ундав, който на свой ред намери врязващия се на скорост Левелинг, който реализира елегантно. Гостите стигнаха до ново попадение след четвърт час игра, но то бе отменено поради засада. Наказателната акция на възпитаниците на Себастиан Хьонес продължи след половин час игра, когато Джаръл Куанса фаулира нахлуващия Йоша Вагноман, а Мителщет реализира отсъдената дузпа.

Ситуацията за “аспирините” се влоши още по-рязко в добавеното време, когато Щутгарт стигна до нови две бързи попадения благодарение отново на Джейми Левелинг и Денис Ундав, който добави попадение към асистенцията си за първия гол. След почивката играчите на Байер (Леверкузен) заиграха доста по-добре и вдигайки оборотите опитаха да упражнят по-сериозен натиск и евентуално да внесат напрежение в движещия се доста мач за гостите, но рядко успяваха да стигат до някакви по-сериозни положения. Момчетата на Каспър Хюлманд все пак успяха да отбележат почетно попадение в 66-ата минута, когато Алекс Грималдо реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу Малик Тилман.

С този успех Щутгарт се изравни по точки с днешния си противник Байер (Леверкузен). Двата тима са с по 29 пункта и заемат съответно четвъртата и петата позиция в класирането на Бундеслигата след 16 двубоя. “Аспирините” имат по-добра голова разлика от едва четири попадения в плюс пред “швабите” в момента.

Снимки: Gettyimages