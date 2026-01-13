Популярни
Отложиха един от днешните мачове в Бундеслигата

  • 13 яну 2026 | 20:22
  • 808
  • 0
Отложиха един от днешните мачове в Бундеслигата

Двубоят между Хамбургер и Байер (Леверкузен), който трябваше да се състои тази вечер, бе отложен поради метеорологичните условия в града. Силният вятър накара организаторите да затворят "Волкспаркщадион" поради съображения за сигурност. От германската футболна федерация обясниха, че има "структурни рискове в зоната на покрива на стадиона".

Времето в района беше причина и за отлагането на друг мач в Хамбург през уикенда, когато Санкт Паули трябваше да приеме РБ Лайпциг. От Хамбургер обясниха, че са положили много усилия да разчистят снега и леда по покрива, но част от водата не се е оттекла.

Снимки: Imago

  13 яну 2026 | 19:42
  • 1051
  • 0
  13 яну 2026 | 19:27
  • 810
  • 0
  13 яну 2026 | 19:03
  • 5147
  • 7
  13 яну 2026 | 18:56
  • 1199
  • 0
  13 яну 2026 | 18:02
  • 3103
  • 4
  13 яну 2026 | 17:42
  • 2866
  • 0
  13 яну 2026 | 15:53
  • 44397
  • 157
  13 яну 2026 | 21:28
  • 413
  • 0
  13 яну 2026 | 16:17
  • 21406
  • 28
  13 яну 2026 | 10:56
  • 34824
  • 175
  13 яну 2026 | 21:12
  • 846
  • 2
  13 яну 2026 | 19:03
  • 5147
  • 7