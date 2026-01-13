Отложиха един от днешните мачове в Бундеслигата

Двубоят между Хамбургер и Байер (Леверкузен), който трябваше да се състои тази вечер, бе отложен поради метеорологичните условия в града. Силният вятър накара организаторите да затворят "Волкспаркщадион" поради съображения за сигурност. От германската футболна федерация обясниха, че има "структурни рискове в зоната на покрива на стадиона".
Времето в района беше причина и за отлагането на друг мач в Хамбург през уикенда, когато Санкт Паули трябваше да приеме РБ Лайпциг. От Хамбургер обясниха, че са положили много усилия да разчистят снега и леда по покрива, но част от водата не се е оттекла.
Снимки: Imago