Основният спонсор на Ауди критикува цветовата схема на Ферари

  • 14 яну 2026 | 13:18
Основният спонсор на Ауди критикува цветовата схема на Ферари

Главният търговски директор на главния спонсор на отбора на Ауди – Revolut, критикува цветовата схема на отбора на Ферари, която беше променена в хода на сезон 2024 заради подписания спонсорски договор с HP.

Логата на технологичната компания се появиха по колите на Черните кончета от Гран При на Маями през 2024 година. Техният предимно син цвят прави огромен контраст с традиционното червено на Скудерията, което според Антоан льо Нел не прави цялостния дизайн приятен за окото.

„Идентичността на един бранд е много важна. В Revolut ние сме отдадени на дизайна, да използваме нашия опит и прочие, за да напаснем нещата както трябва.

„Без да ми се обиждат, но аз смятам, че това, което HP и Ферари направиха, не е хубаво от дизайнерска гледна точка. Как може да сложиш синьо на червена кола? Не е хубаво.

„Искам да поздравя Макларън и MasterCard, смятам, че техният брандинг е страхотен, същото е и с Google Chrome, чиито цветове са по капаците на джантите. Смятам, че това с брандове, които вършат страхотна работа и им се получава. След това гледам това, което ние правим с Ауди, усеща се много естествено, което е първият елемент“, каза Льо Нел, който след това обясни как се е стигнало до партньорството между Revolut и Ауди.

„Сценарият е много важен. Ние от Revolut сме тук, за да променим банкирането и да победим утвърдените играчи. А Ауди е същото. Ауди е страхотен тим от тази гледна точка, защото те влизат в спорта, който в момента е може би най-трудният на планетата.

„Те идват от нулата и изграждат цялата си кола сами. Не е като с Кадилак, които купуват много компоненти и прочие, в Ауди изграждат всичко сами. Цялото шаси, задвижващата система, скоростната кутия и всичко останало се прави от тях.

„Това това е и Revolut. Ние изграждаме всичко сами. Започваме от земята и градим, както правят и в Ауди. Нашето партньорство е супер естествено. Комуникацията с отбора също е много важна и с Ауди всичко върви много гладко. Ние имаме една обща цел и партньорството ни е супер естествено“, обясни Льо Нел.

Снимки: Gettyimages

