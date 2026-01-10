Популярни
От Ауди показаха първите официални снимки на новата си кола

  • 10 яну 2026 | 13:21
  • 1887
  • 0

Ауди стана първият отбор, който публикува официални снимки на своя автомобил за сезон 2026 във Формула 1, макар и от тях да не се виждат никакви детайли по колата.

Германският тим направи шейкдаун на R26 във вчерашния ден, използвайки един от двата си разрешени снимачни дена за годината. В тези дни тимовете са ограничени до максимум 200 километра със специални гуми, които са много по-различни от тези, които Пирели предоставя за състезателните уикенди.

Зад волана на R26 седнаха и двамата пилоти на Ауди – ветеранът Нико Хюлкенберг и дебютиралият през миналата година Габриел Бортолето. Двамата ще се завърнат в Барселона по-късно този месец за първия предсезонен тест, който ще се проведе между 26 и 30 януари. Няколко дни преди това, на 20 януари, Ауди ще представи официални своите цветове за дебютния си сезон във Формула 1 на специално събитие в Берлин.

Снимки: Audi

