Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след първата контрола на своя тим в Турция. “Сините” завършиха наравно 0:0 с унгарския Нидерхаза, а испанският специалист не остана доволен от времето в южната ни съседка. Той коментира и ситуацията с Борислав Рупанов и предстоящите трансфери на “сините”.

“Най-лошото е, че се контузи Оливер. Да видим какво ще стане с него. Още една тренировка за нас иначе. Момчетата натрупаха игрови минути, което е важно. Днес вятърът много ни затрудни, трудно се играе в такива условия. Теренът беше сух заради вятъра. Момчетата показаха добро отношение, постараха се и натрупаха минути.

Днес беше много трудно. Много ни затрудниха условията да можем да покажем това, което искам. В крайна сметка това е част от играта - да се състезаваш при такива условия и такъв вятър.

Бала получи контузия по време на тренировка. Целият щаб и самият играч бяхме уплашени, но всичко се размина с уплаха. Четвъртък или пътък ще влезе в нормална динамика.

Вчера напусна лагера Рупанов. Докато всичко не е официално, мога само да кажа, че има споразумение да подпише с друг отбор. Преди да продължа нататък искам да благодаря за отношението и услията му. Пожелавам му всичко най-добро и късмет. Със сигурност с излизането на Рупанов ще търсим друг вариант и ще подпишем с негов заместник.

Искам да отбележа, че сме доволни от начина, по който работят момчетата. Много добра атмосфера както на терена, така и извън него. Много добра работа извършват всички момчета. Оттук насетне винаги трансферите са динамичен процес. В постоянен контакт сме с ръководството на клуба. Както има напускащи, ще има и пристигащи. Трябва да запазим нивото, на което сме и ако е възможно, да се подобрим. Това ще се опитаме да направим. Изключително важна е еко системата, която има в съблекалнята. Важно е да запазим това, което има в съблекалнята и относно футболната част - всичко, което може да се подобри, е добре дошло.

Не коментирам футболисти (б.р. за Око-Флекс), които имат договори с други отбори. Фокусът е върху моите футболисти. Оттук насетне, както споменах - по най-нормален начин се отнасяме към трансферните