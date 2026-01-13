Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6708
  • 6

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след първата контрола на своя тим в Турция. “Сините” завършиха наравно 0:0 с унгарския Нидерхаза, а испанският специалист не остана доволен от времето в южната ни съседка. Той коментира и ситуацията с Борислав Рупанов и предстоящите трансфери на “сините”.

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци
Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

“Най-лошото е, че се контузи Оливер. Да видим какво ще стане с него. Още една тренировка за нас иначе. Момчетата натрупаха игрови минути, което е важно. Днес вятърът много ни затрудни, трудно се играе в такива условия. Теренът беше сух заради вятъра. Момчетата показаха добро отношение, постараха се и натрупаха минути.

Днес беше много трудно. Много ни затрудниха условията да можем да покажем това, което искам. В крайна сметка това е част от играта - да се състезаваш при такива условия и такъв вятър.

Бала получи контузия по време на тренировка. Целият щаб и самият играч бяхме уплашени, но всичко се размина с уплаха. Четвъртък или пътък ще влезе в нормална динамика.

Вчера напусна лагера Рупанов. Докато всичко не е официално, мога само да кажа, че има споразумение да подпише с друг отбор. Преди да продължа нататък искам да благодаря за отношението и услията му. Пожелавам му всичко най-добро и късмет. Със сигурност с излизането на Рупанов ще търсим друг вариант и ще подпишем с негов заместник.

Левски продава нападател в Полша
Левски продава нападател в Полша

Искам да отбележа, че сме доволни от начина, по който работят момчетата. Много добра атмосфера както на терена, така и извън него. Много добра работа извършват всички момчета. Оттук насетне винаги трансферите са динамичен процес. В постоянен контакт сме с ръководството на клуба. Както има напускащи, ще има и пристигащи. Трябва да запазим нивото, на което сме и ако е възможно, да се подобрим. Това ще се опитаме да направим. Изключително важна е еко системата, която има в съблекалнята. Важно е да запазим това, което има в съблекалнята и относно футболната част - всичко, което може да се подобри, е добре дошло.

Не коментирам футболисти (б.р. за Око-Флекс), които имат договори с други отбори. Фокусът е върху моите футболисти. Оттук насетне, както споменах - по най-нормален начин се отнасяме към трансферните

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Директор на ЦСКА 1948 празнува

Директор на ЦСКА 1948 празнува

  • 13 яну 2026 | 13:38
  • 962
  • 1
Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31615
  • 49
Монтана се подсили с четирима нови

Монтана се подсили с четирима нови

  • 13 яну 2026 | 13:19
  • 1335
  • 0
Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 641
  • 0
Дунав се раздели с крило

Дунав се раздели с крило

  • 13 яну 2026 | 13:07
  • 1177
  • 0
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 13218
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31615
  • 49
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27115
  • 136
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 16746
  • 3
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31594
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14280
  • 2