В Полша: Ситуацията с трансфера на Рупанов все още остава динамична

Трансферът на Борислав Рупанов от Левски в Гурник Забже остава отворен и все още не може да се счита за приключен. Макар разговорите между двете страни да са напреднали, сделката не е затворена и към момента ситуацията продължава да се развива. Поне това твърди полският журналист Томаш Влодарчик.
Левски продава нападател в Полша
„Преговорите между Борислав Рупанов и Гурник Забже са в напреднала фаза, но темата все още не е затворена. Разговорите продължават.
21-годишният нападател на Левски е трябвало вече да бъде в клуба още в неделя, но към момента не всички детайли по сделката са уточнени. Ситуацията остава динамична“, пише журналистът.
В момента и Левски, и Гурник Забже се намират на подготвителни лагери в Турция, което улеснява комуникацията, но не ускорява автоматично финалната развръзка.