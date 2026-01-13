В Полша: Ситуацията с трансфера на Рупанов все още остава динамична

Трансферът на Борислав Рупанов от Левски в Гурник Забже остава отворен и все още не може да се счита за приключен. Макар разговорите между двете страни да са напреднали, сделката не е затворена и към момента ситуацията продължава да се развива. Поне това твърди полският журналист Томаш Влодарчик.

„Преговорите между Борислав Рупанов и Гурник Забже са в напреднала фаза, но темата все още не е затворена. Разговорите продължават.

21-годишният нападател на Левски е трябвало вече да бъде в клуба още в неделя, но към момента не всички детайли по сделката са уточнени. Ситуацията остава динамична“, пише журналистът.

В момента и Левски, и Гурник Забже се намират на подготвителни лагери в Турция, което улеснява комуникацията, но не ускорява автоматично финалната развръзка.