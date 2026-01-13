Популярни
От Левски скриха Рупанов

  • 13 яну 2026 | 15:31
  • 2714
  • 0

Нападателят на Левски Борислав Рупанов не присъства на днешната контрола на “сините”. Родният тим се изправи срещу Ниредхаза, а българският футболист не взе участие в срещата, тъй като не беше със своите съотборници.

Репортер на Sportal.bg попита “синия” щаб къде е Рупанов, но от клуба отказаха да отговорят.

В Полша: Ситуацията с трансфера на Рупанов все още остава динамична
В Полша: Ситуацията с трансфера на Рупанов все още остава динамична

Както е ясно футболистът е близо до преминаване в полския Гурник Забже, но сделката все още не е финализирана. Не е изключено именно заради това Рупанов да не присъства днес на двубоя - защото се готви за предстоящ трансфер. Любопитното е, че отборът на Гурник също води подготовка в Турция, което помага за преговорите с Левски.

