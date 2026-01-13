Прамак започва нова ера с Разгатлиоглу и новия Ямаха М1 с V4 двигател

През последните 12 месеца Прамак преживя истински обрат - тимът на Паоло Кампиноти премина от спечелването на световната титла с Хорхе Мартин през 2024 година до последното място в отборното класиране през 2025. Зад тази радикална промяна стои стратегически избор, който тосканският тим се надява да се отплати в дългосрочен план – преминаването от Дукати към Яхамаха.

За 2026 обаче има нов залог, към който са насочени огромни очаквания. В миналото Прамак беше трамплин към заводския отбор на Дукати за много пилоти – от Андреа Яноне, Данило Петручи и Джак Милър до Франческо Баная, човекът, който върна титлата на марката от Борго Панигале. Разбира се, не трябва да забравяме и най-ярката им звезда – Хорхе Мартин. Сега надеждата е да започнат нов успешен етап с Топрак Разгатлиоглу.

Дебютът на турската суперзвезда, трикратен световен шампион в Супербайк, без съмнение е една от големите атракции на сезон 2026. Очакванията са големи, особено след като още при първото си качване на Ямаха по време на тестовете във Валенсия през ноември той успя да бъде по-бърз както от новия си съотборник Джак Милър, който спечели вътрешната битка с напускащия Мигел Оливейра, така и от заводския пилот Алекс Ринс, които познават както категорията, така и мотоциклета M1 много по-добре от него.

Именно Разгатлиоглу е крайъгълният камък, върху който в Прамак искат да изградят бъдещето си. Днес отборът стана първият от MotoGP, представил пилотите, моторите и цветовете си за новия сезон, отбелязващ 25-ата му годишнина в Кралския клас. В красивата обстановка на Музикалната академия „Киджана“ в Палацо Киджи-Сарачини в Сиена, Разгатлиоглу и Милър разкриха двата мотоциклета M1, с които ще се състезават тази година. От техническа гледна точка те ще бъдат в заводска конфигурация, идентична с тази на официалния отбор, за който ще карат Фабио Куартараро и Ринс.

Новостите не спират дотук. Японският производител реши да пенсионира историческия си редови четирицилиндров двигател, донесъл всичките му триумфи в MotoGP, за да се присъедини към конкуренцията с V4 двигател. Новият агрегат вече дебютира с няколко уайлд кард участия на тестовия пилот Аугусто Фернандес през миналия сезон, но все още се нуждае от усъвършенстване. Същото важи и за целия мотоциклет M1, който е преработен, за да отговори на изискванията на новия двигател. Фактът, че и четирите M1 на стартовата решетка ще бъдат идентични, е от ключово значение за ускоряване на този процес на развитие.

Домакин на събитието беше шефът на отбора Кампиноти, а на сцената към него се присъединиха управляващият директор на моторспорт подразделението на Ямаха Паоло Павезио и мениджърът на тима Джино Борзой. Събитието беше уважено и от присъствието на живата легенда Джакомо Агостини, който през 1975 г. донесе на японската марка първата ѝ световна титла в клас до 500 кубика и до днес остава най-титулуваният пилот в историята на мотоциклетизма.

Оцветяването на мотоциклетите, разкрито при излизането на Разгатлиоглу и Милър на сцената, е леко променено в сравнение с близкото минало. Забелязва се по-силно присъствие на синия цвят на другия важен спонсор – марката за спортни автомобили Алпин, въпреки че отличителното лилаво на основния спонсор Prima продължава да доминира върху предния обтекател и отстрани на мотоциклетите M1.

Презентацията беше използвана и за представянето на мотоциклетите Boscoscuro на отбора Blu Cru Прамак Ямаха в Moto2. Тимът ще продължи да бъде ръководен от Алекс Де Анджелис от Сан Марино и ще разчита на световния шампион в Moto3 за 2022, испанеца Исан Гевара, който миналата година спечели първата си победа в заключителното състезание във Валенсия. Към него ще се присъедини новодошлият Алберто Фернандес, който заема мястото на напускащия Тони Арболино.