  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. И Пеко Баная се включи в щафета с олимпийския огън

И Пеко Баная се включи в щафета с олимпийския огън

  • 12 яну 2026 | 16:21
  • 383
  • 0
И Пеко Баная се включи в щафета с олимпийския огън

Франческо Баная стана вторият пилот от MotoGP след Марко Бедзеки, който се включва в щафетата с олимпийския огън преди Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампеца следващия месец.

Двукратният световен шампион в кралския клас беше последният факлоносец в рамките на вчерашния ден, в който щафетата премине през региона Пиемонте. Денят завърши в родния град на Баная – Торино, където през 2006 година се проведоха последните Зимните олимпийски игри, на които Италия беше домакин.

Както и Бедзеки в Римини през миналата седмица, така и Баная вчера имаше честта да запали котела с огъня в края на деня. Той беше разположен на пиаца „Кастело“ в центъра на Торино.

Щафетата с олимпийския огън ще завърши на 6 февруари на легендарния стадион „Сан Сиро“, където ще бъдат открити Олимпийските игри. Те ще продължат до 22 февруари, а състезанията ще бъдат разпръснати из цяла североизточна Италия.

