  Фермин Алдегер остава хоспитализиран след операцията на бедрената кост

  • 12 яну 2026 | 15:22
Пилотът на Грезини Дукати в MotoGP Фермин Алдегер продължава да е под лекарско наблюдение в болницата в Барселона след операцията, която претърпя на бедрената кост на левия крак в петък.

Испанецът, който стана Новобранец на годината в кралския клас през сезон 2025, се контузи в четвъртък по време на тренировка със сериен мотор на пистата „Аспар“ във Валенсия. Той беше опериран още на следващия ден в Барселона, а motorsport.com съобщава, че Алдегер все още е под лекарско наблюдение и чака разрешение да се прибере в дома си, за да започне своето възстановяване.

Принципно травмата на испанеца не е никак лека и е напълно възможно той да отсъства доста дълго. На този етап обаче неговите лекари се въздържат от прогнози за периода на възстановяване, от който ще се нуждае пилотът на Грезини Дукати.

Почти сигурно той ще пропусне първият официален предсезонен тест, който ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия между 3 и 5 февруари. След това ще има още два дни за подготовка на „Бурирам“ в Тайланд на 21 и 22 февруари, а сезонът ще стартира седмица по-късно с Гран При на Тайланд.

