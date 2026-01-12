Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

  • 12 яну 2026 | 18:56
  • 159
  • 0
Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

Въпреки че не е най-новата, пистата „Яс Марина“ в Абу Даби си остава едно от най-модерните съоръжения в календара на Формула 1, а сега става ясно, че и от MotoGP са разглеждали възможността да се състезават на изграденото през 2009 година трасе.

Състезанието, което показва колко по-популярна е Формула 1 спрямо MotoGP
Състезанието, което показва колко по-популярна е Формула 1 спрямо MotoGP

За това разказа световният шампион в клас до 500 кубически сантиметра за 1982 година Франко Унчини, който до съвсем скоро беше отговорник по сигурността в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. По думите на италианеца, който говори пред GPOne.com, делегация на Дорна е посетила „Яс Марина“, но всички необходими промени по трасето, особено в третия сектор, са били блокирани от Международната автомобила федерация (ФИА).

MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1
MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1

„Преди години ние посетихме пистата в Абу Даби, защото Дорна искаше да има състезание там. По време на инспекцията, на която присъствахме аз, Кармело Еспелета и четирима пилоти, ние открихме възможни решения. По това време ФИА беше от едната страна, а ФИМ (Международната мотоциклетна федерация) – от другата.

„Работих здраво, за да приближа двете федерации, но автомобилният свят не беше готов да прави компромиси за мотоциклетите. Днес нещата са по-лесни за организиране, защото Формула 1 и MotoGP имат един собственик (Либърти медия).

„За нас стените са проблем, ако няма зона за сигурност. Но те могат да бъдат създадени, ако конфигурацията го позволява. Стените на правите не са проблем. Би било впечатляващо да видим MotoGP на подобна арена, но Абу Даби се нуждае от адекватни зони за сигурност.

„Тогава ФИА не искаха да адаптират пистата, дори и частично. Ние не искахме зони с чакъл навсякъде. Може би една трета асфалт и две трети чакъл. Тогава това не беше възможно, но защо не днес“, заяви Унчини.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

  • 12 яну 2026 | 13:49
  • 343
  • 0
Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

  • 12 яну 2026 | 13:30
  • 8487
  • 4
Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

  • 11 яну 2026 | 21:11
  • 3278
  • 2
Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

  • 11 яну 2026 | 20:44
  • 1400
  • 0
Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

  • 11 яну 2026 | 20:27
  • 2603
  • 1
Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

  • 11 яну 2026 | 19:05
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 12462
  • 41
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 14150
  • 11
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 35680
  • 147
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 16366
  • 14
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 8861
  • 23
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 9303
  • 16