Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

Въпреки че не е най-новата, пистата „Яс Марина“ в Абу Даби си остава едно от най-модерните съоръжения в календара на Формула 1, а сега става ясно, че и от MotoGP са разглеждали възможността да се състезават на изграденото през 2009 година трасе.

Състезанието, което показва колко по-популярна е Формула 1 спрямо MotoGP

За това разказа световният шампион в клас до 500 кубически сантиметра за 1982 година Франко Унчини, който до съвсем скоро беше отговорник по сигурността в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. По думите на италианеца, който говори пред GPOne.com, делегация на Дорна е посетила „Яс Марина“, но всички необходими промени по трасето, особено в третия сектор, са били блокирани от Международната автомобила федерация (ФИА).

MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1

„Преди години ние посетихме пистата в Абу Даби, защото Дорна искаше да има състезание там. По време на инспекцията, на която присъствахме аз, Кармело Еспелета и четирима пилоти, ние открихме възможни решения. По това време ФИА беше от едната страна, а ФИМ (Международната мотоциклетна федерация) – от другата.



„Работих здраво, за да приближа двете федерации, но автомобилният свят не беше готов да прави компромиси за мотоциклетите. Днес нещата са по-лесни за организиране, защото Формула 1 и MotoGP имат един собственик (Либърти медия).



„За нас стените са проблем, ако няма зона за сигурност. Но те могат да бъдат създадени, ако конфигурацията го позволява. Стените на правите не са проблем. Би било впечатляващо да видим MotoGP на подобна арена, но Абу Даби се нуждае от адекватни зони за сигурност.



„Тогава ФИА не искаха да адаптират пистата, дори и частично. Ние не искахме зони с чакъл навсякъде. Може би една трета асфалт и две трети чакъл. Тогава това не беше възможно, но защо не днес“, заяви Унчини.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages