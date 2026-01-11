Популярни
  2. Ланс
Лидерът в Лига 1 стигна осминафиналите на Купата на Франция

  • 11 яну 2026 | 20:35
  • 366
  • 0
Лидерът в Лига 1 Ланс очаквано се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на Франция, след като спечели с убедителното 3:0 като гост на третодивизионния Сошо за деветата си поредна победа.

“Кърваво-златистите” доминираха през целия мач и заслужено продължиха напред. Те сътвориха редица големи положения още през първото полувреме, но успяха да реализират само едно от тях. Това става в 22-рата минута, когато Одсон Едуар се разписа след изпълнение на пряк свободен удар. През втората част гостите продължиха да обстрелват противниковата врата и стигнаха до два късни гола. В 87-ата минута Матийо Юдол беше точен след асистенция на резервата Абдала Сима, който само две минути по-късно оформи крайния резултат след подаване на влезлия от пейката Флориан Товен.

