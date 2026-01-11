Лидерът в Лига 1 стигна осминафиналите на Купата на Франция

Лидерът в Лига 1 Ланс очаквано се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на Франция, след като спечели с убедителното 3:0 като гост на третодивизионния Сошо за деветата си поредна победа.

“Кърваво-златистите” доминираха през целия мач и заслужено продължиха напред. Те сътвориха редица големи положения още през първото полувреме, но успяха да реализират само едно от тях. Това става в 22-рата минута, когато Одсон Едуар се разписа след изпълнение на пряк свободен удар. През втората част гостите продължиха да обстрелват противниковата врата и стигнаха до два късни гола. В 87-ата минута Матийо Юдол беше точен след асистенция на резервата Абдала Сима, който само две минути по-късно оформи крайния резултат след подаване на влезлия от пейката Флориан Товен.

Le Racing repart pour un tour ✅



Face à un adversaire coriace, les hommes de Pierre Sage ont fait preuve de patience pour accroître leur avantage au score. Sérieux, ils se qualifient pour les 8es de finale de la #CoupeDeFrance. 💪@FCSM_officiel 0⃣-3⃣ RC Lens#FCSMRCL pic.twitter.com/dWbpC96Gsy — Racing Club de Lens (@RCLens) January 11, 2026