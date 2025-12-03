Третодивизионен тим шокира Станимир Стоилов и Гьозтепе за Купата на Турция

Отборът на Гьозтепе, който се представя толкова добре в СуперЛигата, бе в основата на една от големите изненади в четвъртия кръг от квалификационната фаза на Купата на Турция, след като отпадна от надпреварата след загуба с 0:1 от третодивизионния Бейоглу Йени Чаршъ. Тимът на Станимир Стоилов допусна ранен гол на стадион "Ататюрк", след което пропусна куп положения и в крайна сметка трябваше да се прости с участието си в турнира. В груповата фаза продължава отборът, който в момента заема 13-о място във Втора лига на Турция.

Баръш Зерен даде преднина на Бейоглу Йени Чаршъ още в десетата минута, когато с хубав удар от около 25 метра прати топката в десния ъгъл на вратата на Матеуш Лис.

🚀 BARIŞ'TAN GÜDÜMLÜ FÜZE!



GOL | 🔵⚪️ Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe 🟡🔴



⚽️ 10' Barış Zeren#ZTK pic.twitter.com/NMfs7739Lr — A Spor (@aspor) December 3, 2025

В края на първата част втородивизионният тим пропусне добра възможност да удвои.

След почивката действията се развиваха изцяло в половината на Бейоглу Йени Чаршъ. На няколко пъти обаче 18-годишният страж Мохамед Фатих Йениай се намесваше отлично, a в две ситуации и гредите му помогнаха.

В добавеното време гредата отново спря Гьозтепе след удар с глава на Арда Куртулан. Така Гьозтепе, който през миналия сезон стигна до полуфиналите на турнира за Купата на Турция, този път отпадна от надпреварата в доста ранен етап.