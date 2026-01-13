Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

  • 13 яну 2026 | 15:25
  • 2990
  • 0
Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

Българският ас на Олимпиакос Александър Везенков отново е сред основните претенденти за престижното звание MVP на Евролигата, смятат генералните мениджъри на отборите от елитната надпревара.

20% от генералните мениджъри вярват, че Везенков ще бъде избран отново за най-полезен играч на редовния сезон в Евролигата, както се случи през 2023 година. Пред него е само една от звездите на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт с 30% от гласовете на мениджърите, които смятат Кендрик Нън за третия голям фаворит за индивидуалното отличие. Миналогодишният носител на званието MVP е събрал 15% от техния вот.

Везенков с нов връх в кариерата си
Везенков с нов връх в кариерата си

Наставникът на Валенсия Педро Мартинес е фаворит за треньор на годината в Евролигата с 45%, а воденият от него тим оглавява класациите за най-атрактивен и за най-изненадващ отбор, както и за най-неудобен съперник.

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Младата надежда на Валенсия Серхио Де Лареа оглавява с 35% класацията за изгряваща звезда, а Факундо Кампацо и Костас Слукас, с по 25%, са играчите, посочени в допитването сред генералните мениджъри като най-добрите подавачи в лигата.

Според генералните мениджъри Панатинайкос и Фенербахче са най-сигурните участници във Финалната четворка, съответно с 95% и 85%, а Топ 5 допълват Апоел Тел Авив (50%), Барселона (50%) и Олимпиакос (50%).

Всички категории можете да разгледате ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Партизан губи Шейк Милтън за поне три месеца

Партизан губи Шейк Милтън за поне три месеца

  • 12 яну 2026 | 15:26
  • 1463
  • 0
Найджъл Хейс-Дейвис стяга куфарите... ще го видим ли отново в Евролигата?

Найджъл Хейс-Дейвис стяга куфарите... ще го видим ли отново в Евролигата?

  • 12 яну 2026 | 15:01
  • 1101
  • 0
Тайрик Джоунс за дебюта си: Щастлив съм в Олимпиакос, искам да спечеля всички титли

Тайрик Джоунс за дебюта си: Щастлив съм в Олимпиакос, искам да спечеля всички титли

  • 11 яну 2026 | 15:29
  • 1214
  • 0
Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

  • 10 яну 2026 | 16:29
  • 844
  • 0
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 2970
  • 3
Първите думи на Везенков след страхотния мач срещу Байерн Мюнхен

Първите думи на Везенков след страхотния мач срещу Байерн Мюнхен

  • 10 яну 2026 | 00:57
  • 5223
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31429
  • 49
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6507
  • 6
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 1015
  • 1
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27011
  • 136
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31422
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14200
  • 2