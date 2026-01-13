Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

Българският ас на Олимпиакос Александър Везенков отново е сред основните претенденти за престижното звание MVP на Евролигата, смятат генералните мениджъри на отборите от елитната надпревара.

The regular season MVP 🏆 @Elijah_Bryant3 is leading the way 👀 pic.twitter.com/dFH2RPnyT8 — EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2026

20% от генералните мениджъри вярват, че Везенков ще бъде избран отново за най-полезен играч на редовния сезон в Евролигата, както се случи през 2023 година. Пред него е само една от звездите на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт с 30% от гласовете на мениджърите, които смятат Кендрик Нън за третия голям фаворит за индивидуалното отличие. Миналогодишният носител на званието MVP е събрал 15% от техния вот.

Везенков с нов връх в кариерата си

Наставникът на Валенсия Педро Мартинес е фаворит за треньор на годината в Евролигата с 45%, а воденият от него тим оглавява класациите за най-атрактивен и за най-изненадващ отбор, както и за най-неудобен съперник.

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Младата надежда на Валенсия Серхио Де Лареа оглавява с 35% класацията за изгряваща звезда, а Факундо Кампацо и Костас Слукас, с по 25%, са играчите, посочени в допитването сред генералните мениджъри като най-добрите подавачи в лигата.

Според генералните мениджъри Панатинайкос и Фенербахче са най-сигурните участници във Финалната четворка, съответно с 95% и 85%, а Топ 5 допълват Апоел Тел Авив (50%), Барселона (50%) и Олимпиакос (50%).

