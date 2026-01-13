Двойна победа за семейство Гочал, Нани Рома е новият лидер в рали "Дакар"

Поляците Ерик Гочал и чичо му Михал Гочал влязоха в историята на рали "Дакар", след като днес завършиха първи и втори в деветия етап на маратонската надпревара - двойна победа за семейство Гочал. Атаката на Форд пък се оказа успешна и ветеранът Нани Рома излезе начело в класирането пред съотборника си Карлос Сайнц.

Втората част от маратонския етап на "Дакар 2026" стартира днес с деветия етап, който отведе кервана от Уади Ад Дауасир до бивака, който се използва за маратонското изпитание след 410 състезателни километра.

🎙️ Nani Roma leads at the right time, but the marathon stage continues tomorrow…⛺️#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/MUy5yi6Kcs — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2026

Ерик Гочал и Михал Гочал донесоха двойна победа на частния тим Energylandia Rally, като и двамата се състезават с пикапи Тойота GR Hilux T1+. В този етап фаворитите за победата бяха малко по-внимателни и съответно по-бавни, тъй като не искаха утре да стартират в челото на колоната във втората и по-опасна и трудна част на маратонския етап. И това даде шанс на роднините Гочал да атакуват.

Интересно е, че Ерик Гочал се състезава със Сжимон Господарчик, който миналата година стана европейски рали шампион като навигатор на Мико Марчик и е един от малкото навигатори с успехи в класическите ралита и рали-рейдовете.

Освен това в Тойота имаха още поводи за радост благодарение на третото място, заето от впечатляващо бързия Тоби Прайс. Австралиецът, който тази година е заводски пилот, завърши на 11 минути и половина зад Ерик Гочал, като осигури на японската марка тройна победа и пореден забележителен резултат. Хегемонията на прототипите Hilux беше прекъсната от първия Century CR7 T1+ на Брайън Барагванат, който бе само с 22 секунди по-бавен от Прайс.

Подобно на вчерашния ден, Гийом Де Мевиус отново постигна много добри резултати. Петото му място днес, пред основните фаворити за победата в "Дакар" при автомобилите, потвърждава неговата конкурентоспособност, както и тази на Мини John Cooper Works на X-Raid. Британският автомобил, оборудван с немска технология, макар и да е най-старият сред тези в топ 20, продължава да доказва, че е способен на интересни постижения.

🫠 Henk Lategan and Brett Cummings had a tough day. Tomorrow won’t get any easier! Good luck guys#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/uXGAApRAuY — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2026

Извън топ 10 остана Карлос Сайнц, но той е един от пилотите, които извлякоха най-голяма полза от днешния етап в опита си да се върнат в битката за крайната победа. Испанецът, който завърши седми, получи и наказание от 1 минута и 10 секунди за превишена скорост в зони с ограничение. Утре той ще може да се опита да устои на атаките на стартиращите зад него, за да спечели тазгодишното издание на "Дакар". Добро представяне записа и Кристина Гутиерес, която се класира шеста, точно пред Сайнц, именно заради наказанието на сънародника си.

Гутиерес, който е заводски пилот на Дачия, изпревари два заводски автомобила Форд Raptor T1+. Единият е на Сайнц, а другият - на новия лидер в генералното класиране при автомобилите – Нани Рома. Испанецът, благодарение на осмото си място пред Лионел Бо (Мини X-Raid), се възползва от трудния ден за Насър Ал-Атия и съотборника си Матиас Екстрьом, за да поведе класирането пред Сайнц, въпреки че трябваше да се справи с три спукани гуми.

Що се отнася до другите фаворити за крайния успех, Хенк Латеган (Тойота Gazoo Racing) не успя да се класира по-напред от 14-о място, точно пред Ал-Атия (Дачия Sandriders). Етапът не беше успешен и за другите две звезди на румънската марка – Себастиен Льоб и Лукаш Мораеш. Деветкратният световен шампион в WRC кара част от етапа със счупен сервоусилвател на волана, което го срина в класирането след много убедително начало.

Още в началото стана ясно, че Себастиен е набелязал този етап, за да навакса изоставането си и да се опита да се върне в челото на класирането, но повредата осуети амбициите му. Още от утре, в зависимост от решението на Дачия, Льоб може да помага на Ал-Атия в борбата за победата в "Дакар", също като Мораеш. Лош ден имаше и Матиас Екстрьом, който днес завърши едва 19-и, на повече от половин час зад Ерик Гочал. Топ 20 затвори Матийо Серадори с най-слабия си резултат в тазгодишното издание на ралито.

💥 Nani Roma and Alex Haro take the overall lead in the Cars category. It’s the first time since 2014 that Nani Roma is back at the top of the Dakar.#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/80ghU9EQ13 — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2026

След тази първа част на маратонския етап генералното класиране при автомобилите е напълно преобразено. Нани Рома води с 57 секунди преднина пред съотборника си Карлос Сайнц, докато Насър Ал-Атия се свлече до трето място, но само на 1 минута и 10 секунди от Рома. В битката остават още Хенк Латеган (Тойота), четвърти на 6:13 минути, и Матиас Екстрьом (Форд), пети на 11:19 минути.

Извън топ 5 е Себастиен Льоб, на повече от 21 минути зад Рома. Така французинът може да се окаже първият пилот, отпаднал от борбата за крайния успех. Зад него на седмо място се изкачва Тоби Прайс, който изпревари Лукаш Мораеш, Матийо Серадори и Кристина Гутиерес, която се завърна в топ 10 благодарение на доброто си представяне днес.

