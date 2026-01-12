Популярни
Двойна победа за Тойота в осмия етап на рали "Дакар", Ал-Атия остава начело

Отборът на Тойота записа двойна победа в днешния осми етап от тазгодишното издание на рали „Дакар“, който беше с обща дължина от 721 километра, от които 483 бяха за време.

Най-бърз по дистанцията беше южноафриканецът Саод Вариава, който с време от 4:20:35 изпревари със само три секунди своя съотборник и сънародник Хенк Латеган. Тройката с пасив от 29 секунди оформи Матиас Екстрьом (М-Спорт), а в челната петица влязоха още Сет Кинтеро (Тойота) и лидерът в генералното класиране Насър Ал-Атия (Дачия), които изостанаха със съответно 0:37 и 1:16 минути от Вариава.

Така в генералното класиране преди финалните пет етапа на състезанието лидер е петкратният победител Ал-Атия, който води с точно четири минути пред Екстрьом. Тройката с пасив от 6:08 минути оформя Латеган, а изненадващият етапен победител днес Вариава е 13-ти на 48:52 минути от първото място.

Рали „Дакар“ продължава утре с деветия етап, който ще даде началото на второто маратонско изпитание в тазгодишното издание на надпреварата. За автомобилистите деветият етап ще бъде с обща дължина от 532 километра, от които 410 ще бъдат срещу часовника.

Снимки: Imago

