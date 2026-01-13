Шарейна записа трета етапна победа в рали "Дакар", Сандърс пак поведе

Испанецът Тоша Шарейна с Хонда записа третата си етапна победа в тазгодишното издание на ралито след много убедителна втора част на специалния етап. Но Даниъл Сандърс с KTM си върна лидерската позиция благодарение на бонусите за време и вече има преднина от 6:24 минути пред Рики Брабек – най-голямата от началото на състезанието. Досегашният водач Лусиано Бенавидес изостана днес и вече е на 7:05 минути.

Първата част от втория маратонски етап на рали "Дакар 2026", който беше и девети поред, отново пренареди класирането при мотоциклетистите и доведе до смяна на върха. Лидерството на Лусиано Бенавидес продължи само един ден, тъй като днес аржентинецът изпита сериозни затруднения при отварянето на трасето за съперниците си. Той беше настигнат почти веднага след старта от преследвачите и в крайна сметка завърши девети, като загуби почти 12 минути спрямо Шарейна.

Лидерската позиция обаче премина в ръцете на друг пилот на KTM – победителят от 2025 година Даниъл Сандърс. А най-бърз в 418-километровия специален етап от Уади Ад Дауасир до маратонския бивак беше Тоша Шарейна.

След като получи 10-минутно наказание в петия етап за неспазване на процедурата за стартиране от бивака, испанецът от Хонда изглеждаше леко разколебан. Това го свали до четвърто място в генералното класиране, с изоставане от над 20 минути. Днес обаче той направи впечатляваща втора половина на етапа.

Шарейна успя да настигне и изпревари един по един пилотите, които стартираха преди него – същите, които са пред него го и в генералното класиране. По този начин той натрупа и ценни 3:18 минути времеви бонус, които се оказаха ключови за времето му от 3.45:42 часа и това му донесе трета етапна победа в тазгодишното издание на ралито.

Испанецът изпревари с 4:35 минути изключително постоянния Сандърс, който днес също кара отлично и натрупа 4:43 бонус минути. Точно тези минути му позволиха не само да заеме второто място в етапа, но и да увеличи преднината си спрямо преследвачите в генералното класиране.

Брабек, който сега отново е основният конкурент на австралиеца, завърши с четвърто време в етапа и беше по-бърз от него на трасето. Калифорниецът обаче спечели само 12 секунди бонус и така финишира на 6:22 минути от победителя. В генералното класиране той вече изостава с 6:24 минути – най-голямата разлика между първите двама от началото на състезанието. Бенавидес е малко по-назад, на 7:05 минути, докато Шарейна намали разликата и се доближи на 15:28 минути от лидера.

Третото най-добро време днес беше за Майкъл Дохърти, който завърши само на 4:50 минути от победителя и без бонусите щеше да се бори за етапната победа. Във всеки случай, това страхотно представяне донесе на южноафриканеца шеста етапна победа в клас Rally2. Не по-малко впечатляващ беше и другият пилот с лош късмет в категорията – Нийлс Терик, който се класира седми в етапа със своята Kove, изпреварвайки дори пилотите на Хонда Скайлър Хаус и Адриен ван Беверен.

Снимки: Imago