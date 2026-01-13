Искате ли да си поговорите с Федерер по време на Australian Open? Пригответе 20 000 долара!

Феновете на тенис легендата Роджър Федерер се сблъскват с голямо препятствие този уикенд в опит да се срещнат със знаменития играч по време на Australian Open в Мелбърн. Възможността за кратък разговор и евентуално селфи с двадесеткратния носител на титли от Големия шлем достига главозамайващата цена от 20 000 долара. Тази изключителна оферта беше достъпна като част от VIP пакет билети за събитието следващата събота. Въпреки това, потенциалните купувачи получиха разочароващи новини в петък сутринта, тъй като платформата за продажба на билети Ticketmaster обяви, че вече няма налични билети за това преживяване, приканвайки заинтересованите да се запишат в списъка на чакащите.

Тази ексклузивна среща е една от двете VIP опции, които „Тенис Австралия“ представи още през декември. Втората, по-достъпна опция, струва 2500 долара на човек и включва присъствие на сесия с въпроси и отговори с тенис звездата, заедно с коктейли и премиум напитки. Все пак, за тези, които са готови да инвестират значително повече, пакетът от 20 000 долара обещава рядка възможност за среща с Федерер в съблекалнята му преди специален мач с други тенис икони като Андре Агаси и други по време на тържественото откриване на турнира.

Освен срещата с Роджър Федерер, този премиум пакет осигурява и места до корта за мача, пакет шампанско и „интерактивно гастрономическо изживяване“. Въпреки че са налични и други пакети за гостоприемство за турнира, включително билети до корта за дългоочаквания полуфинал на цена от 17 655 долара, те не предлагат възможност за запознанство с Федерер.

Билетите за церемонията по откриването бяха пуснати в продажба на 12 декември, а пакетът за среща с Федерер от 20 000 долара е единствената оферта, която в момента не е налична за закупуване. Федерер наскоро сподели вълнението си относно предстоящия турнир във видеоклип, публикуван в личния му профил в Instagram.

Ценовият модел привлече внимание, особено като се има предвид, че все още е по-нисък от цените на някои билети на други турнири от Големия шлем. Голямото търсене на билети е част от по-широката история за успеха на организацията „Тенис Австралия“, която отчете изключителни приходи от над 600 милиона долара за фискалната 2024/25 година.

Техният годишен доклад показва, че тази организация е реализирала впечатляващите 671 милиона долара от операции и събития, което включва продажба на билети, медийни договори и партньорства с правителствени институции. Тази цифра представлява увеличение от почти 100 милиона долара в сравнение с предходната година, потвърждавайки нарастващата рентабилност и популярност на тениса в Австралия.

