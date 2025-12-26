Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Надал за битките с Федерер и Джокович: Срещу Роджър планът беше по-ясен

Надал за битките с Федерер и Джокович: Срещу Роджър планът беше по-ясен

  • 26 дек 2025 | 08:28
  • 138
  • 0

Първоначално той говори за мачовете си с швейцареца, срещу когото завърши кариерата си с осем победи повече:

"С Федерер планът беше ясен, особено в началото. Да притискам бекхенда му с високи топки, а след това да преминавам към форхенда. Невинаги имах желание да използвам тази тактика, но тя беше най-приложима."

Надал и Федерер изиграха общо 40 мача помежду си, като испанецът завърши кариерата си с резултат 24–16 в своя полза. За последно се срещнаха на полуфиналите на Уимбълдън през 2019 г., когато швейцарският тенисист спечели.

Срещу Новак Джокович Надал записа 29 победи и 31 загуби. Последният им официален двубой беше на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където сръбският тенисист триумфира.

"С Новак беше по-непредсказуемо. На клей беше малко по-непредсказуемо, отколкото на твърди кортове. На твърди кортове, в по-късните години, когато тялото ми вече не можеше да издържа определени натоварвания, беше много по-трудно. За да имам шанс, беше необходимо тялото ми да отговори, а то не можеше. Трябваше да съкращавам разиграванията, а да победиш Новак в два или три удара е много трудно. Понякога се опитвах да бъда по-агресивен със сервиса, но не се получаваше. На клей намирах решения, а и на трева имах шансове, въпреки че загубих тези полуфинали. Чувствах, че шансовете ми са по-големи на клей или трева, отколкото на твърди кортове, особено в по-късните години."

Снимки: Imago

